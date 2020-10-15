大選不夠看 美民調顯示它才是經濟最大威脅

美國個人理財網站Bankrate.com今日公布1項民意調查結果，44%受訪者認為新冠病毒大流行是未來6個月美國經濟最大威脅，再來才是34%受訪者選擇的總統選舉結果。大選結果相較4年前61%，大幅下滑。該站首席分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示，人們面臨困境，只在乎新紓困法案何時過關和疫情何時結束，而不是誰勝選。

麥克布萊德指出，擔心大選結果影響經濟比例大幅下滑是種巨大變化，「4年前認為大選結果威脅經濟的數字是壓倒性的，幾乎是第2高因素的5倍，但現在人們顯然更關心疫情造成的經濟影響何時能結束。」

疫情導致經濟蕭條和失業率激增，根據美國勞工局統計數字，失業總人口達376萬人，其中約34.5萬人是永久失業。本周稍早白宮財政顧問曾表示，紓困法案不是影響復甦的主要因素，與Fed(聯準會)主席鮑爾(Jerome Powell)向國會演說內容相左。

麥克布萊德也認為紓困方案相當重要，他說：「５到７月大家都感覺經濟在好轉，但那主要是因為人們有錢消費，紓困方案提供每周額外600美元聯邦失業救濟金很重要。現在令人擔心的問題是，隨著收入下降，支出當然也會下降。」

他建議失業人口應該要先想到最壞情況，預先找好那些支出可以砍掉，然後根據之前2次紓困法案中不涉及現金發放的其他重要條款，例如向銀行申請為期180天的還款展延期限。不過麥克布萊德沒有針對新紓困法案過關前景發表預測。稍早財政部長摩努欽(Steven Mnuchin)的談話顯示，川普政府要與民主黨在大選前就紓困達成共識相當困難。

（中時新聞網 王毓健）

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