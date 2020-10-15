無畏「辱華」風波 BTS所屬公司上市股價狂飆

韓國流行音樂K-POP世界級偶像組合防彈少年團（BTS）所屬娛樂公司今天股票在韓股首日掛牌交易，開盤幾分鐘後股價飆翻天。

BTS所屬的Big Hit娛樂首次公開募股（IPO）定價為每股13萬5000韓元（約新台幣3385元），韓國交易所今天開盤價為27萬韓元，公司市值約9.6兆韓元，幾分鐘過後股價持續飆漲至33萬韓元（約新台幣8273元）。

在這次韓國3年來最大宗首次股票交易中，投資人出現爭搶股票情形。

這讓Big Hit娛樂的上市交易邁向韓股歷來前10大首次股票交易，但仍基於首日收盤價而定。

BTS獲獎感言提韓戰 中國網友不滿

南韓團體防彈少年團（BTS）日前獲頒范符立特獎，以表彰對促進韓美關係的貢獻，但他們在得獎感言中提及韓戰內容引發中國網友不滿，遭批「辱華」。

韓聯社報導，具民族主義傾向的環球時報刊出報導指出，BTS隊長RM在得獎感言中表示，「今年適逢韓戰70週年，應永遠銘記（韓美）兩國共同經歷過的苦難歷史，及為此犧牲的無數男性與女性」，引發中國網友不滿。

BTS這次發言引發的爭議一度登上微博熱搜，但之後突然消失，可能是站方考量此事敏感性予以移除。BTS所屬經紀公司Big Hit娛樂尚未就此做出任何回應。