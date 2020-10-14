美軍證實 飛彈驅逐艦貝瑞號通過台灣海峽

美國海軍太平洋艦隊周三發布消息，證實飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽。

台灣時間14日國防部表示，一艘美軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，國軍全程掌握。在中共加大對台武力威嚇之際，此為美國軍艦今年第10次航經台灣海峽。

美國海軍太平洋艦隊14日發布新聞稿證實，勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號在當地時間周三符合國際法之下，例行航行經過台灣海峽。

美軍表示，貝瑞號這此行經台海，展現了美軍對自由開放的印太區域之承諾，「美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動」。

10月13日是美國海軍建軍245週年紀念日，貝瑞號昨天在臉書貼文：「自1775年10月13日以來，海軍值勤守衛，確保全世界的自由與民主。藉由符合國際法的航行與執行任務，貝瑞號延續優良的歷史，始終致力於保護自由與合法使用海洋的權利。」

貝瑞號行經台灣海峽之前，美國海軍12日起與日本海上自衛隊在南海聯合演習。日方派出大型直升機護衛艦加賀號（DDH-184）參與，美方有飛彈驅逐艦馬侃號（DDG-56）。

美日雙方的將領都透過新聞稿宣示，美日盟友不可動搖的友誼，並持續致力維護和平穩定、自由開放的印太區域。