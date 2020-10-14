歐股︱各國重祭限制令 市場情緒壓抑

歐洲各地新冠肺炎疫情再起，打壓投資人情緒，且新冠疫苗及療程接連傳出觸礁消息，周三（14日）歐洲主要股市大多收跌。 英國於周三起開始實施三級制封鎖，該措施將關閉疫情最嚴峻地區的酒吧、體育館、賭場等場所。法國近來也出現確診病例數及住院人數反彈的情況，法國政府於周三宣布，自17日開始，全國將再度進入緊急狀態。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周三接受專訪時也指出，為預防疫情繼續惡化，將在大巴黎地區（Île-de-France）以及里昂（Lyon）、里爾（Lille）等八個大城市實施宵禁，晚上九點至清晨六點之間，除非持有相關證明文件，否則不得出門，此次宵禁預計將維持四周的時間。

歐盟領袖將於15日及16日在比利時布魯塞爾展開高峰會，預計將針對英國脫歐及氣候變遷等議題進行會談。英國脫歐過渡期將於12月31日正式宣告結束，然英國與歐盟雙方在漁權、公平競爭等方面仍難以化解歧見，歐盟內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）14日接受BFM Business採訪時談到，歐盟樂於和英國談成協議，但在此同時，歐盟也已經準備好接受英國無協議脫歐一事。