美股︱紓困案選前無望通過 三大指數收挫

受到高盛繳出理想成績激勵，美股周三（14日）早盤開高，但因美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）指出新一輪紓困方案協商難以在總統大選前取得共識，利空消息拖累美股走勢，三大指數收盤均下挫。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽於周三早上再次通電話討論新一輪財政刺激方案，但依舊未取得共識。裴洛西的發言人在推特上表示，兩人針對早前提交的方案進行了「富有成效的對話」，並補充到，雙方的最大歧見在於白宮仍缺乏對於新冠肺炎國家戰略測試計劃的了解。

穆努欽周三則是在米爾肯研究所全球會議（Milken Institute Global Conference）上指出，他和裴洛西針對許多問題進行了全面的討論，但考量目前在細節上的進展，要在11月3日總統大選前取得共識或執行新的決定將會很困難。