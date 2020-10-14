惠譽警告 美大選若失序 將失去AAA信評

美國總統大選戰況激烈，現任總統川普曾拒絕承諾和平轉移權力，信評機構惠譽（Fitch Ratings）表示，混亂的選戰不但會打擊人們對民主的信心，一旦選後陷入混亂，還可能使美國失去最高信用評等AAA。

惠譽在最新報告指出，將密切關注美國總統大選是否偏離美國歷來和平轉移政權的傳統。

惠譽一直給予美國最高級的「AAA」信用評等，原因包括良好的政府治理，其中包括眾所周知的政權轉移法規與程序。

該信評機構表示，「倘若偏離此原則，惠譽在考量美國評等時將視之為負面因素。」換句話說，一旦美國大選陷入混亂，可能會失去AAA評等。

假使美國遭到降評，勢必會打擊投資人信心，造成金融市場動盪，且原本就負債沉重的美國將面臨更昂貴的籌資成本。

今年7月，惠譽公布美國的信評展望從「穩定」調降至「負向」，該機構提及美國公共財政持續惡化，同時缺乏解決這項問題的規畫，是決定調降展望的原因。

惠譽強調會觀察選舉結果是否「被廣泛接受」，以及2021年1月20日能否「和平連任或政權轉移」。

惠譽所提出的警告，凸顯總統選舉令美國內部嚴重對立的情況，同時也反映華爾街對大選結果的不安。根據RBC資本市場調查，美國選舉出現爭議是投資經理人最擔憂的議題，甚至超過對經濟與疫情的疑慮。

近幾個月投資人憂心選後的混亂可能衝擊金融市場，尤其是美國總統川普先前提出質疑郵寄選票、認為選舉被「操縱」的說法，更加深投資人的焦慮。

不過摩根大通執行長迪蒙仍樂觀看待美國選情。當被問及對選舉結果的疑慮時，他回答：「我對這個國家很有信心，確信會有一場合乎規矩的選舉。」

標準普爾全球信評機構（S&P Global Ratings）在2011年以美國提高債務上限令人憂心為由，史無前例地將債信評等調降一級，讓美國痛失最高評等。