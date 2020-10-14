周一不Blue？今年周一買那指 竟大賺20％？

進入10月以後一直盤勢偏弱（圖1）的那斯達克指數（NASDAQ），本週一（10/12）終於迎來2.56%的大幅反彈，創下今年9/9（+2.7%）以來最佳單日漲幅，本月累計漲幅也超車已領先那指一段時日的道瓊工業指數（DJIA）。

圖1、10月以來（至10/12收盤）標普500指數（藍線）、那斯達克指數（綠線）和道瓊工業指數（橘線）的走勢比較（圖／TradingView）

週一那指大反彈，分析人士多認為與蘋果（Apple）領軍科技股上漲有關，不過今年每逢「週一」這個日子，對那指來說似乎暗藏著神奇的魔力。

根據（圖2）的統計，今年以來（至10/12）那斯達克指數的整體漲幅（藍線）達32.72%，不過若僅單論那指在「今年每個週一」的表現（綠線），漲幅竟也達到20.95%；換句話說，今年那指令人驚艷的漲幅，很大部分都是在週一創下的。

圖2、今年以來（至10/12）那斯達克指數的整體表現（藍線）以及僅單論週一（綠線）的表現（圖／Bespoke Investment Group）

Bespoke Investment Group針對今年以來那指在每週每個工作天的單日平均表現（Average，%）、累計表現（Cumulative，%）和單日收漲機率（Percent of Time Positive，%），做了一番更詳細的統計，堪稱是今年那指的「黃曆」。研究結果如（圖3）所示，週一的表現無疑是最好的，單日平均漲幅有0.57%，每逢週一收漲的機率高達76%──以此類推下，一週間各個工作天那指的單日平均表現及累計表現是：

●週一 ＞週二 ＞週三 ＞週五 ＞週四（註：只有週四和週五是收跌的，其餘三天都是收漲）

各個工作天單日收漲機率的排名則是：

●週一 ＞週三 ＞週四 ＞週二 ＞週五（註：今年以來所有工作天收漲機率都有五成以上）

圖3、今年以來，那指在一週各個工作天的單日平均表現（Average）、累計表現（Cumulative）以及單日收漲機率（圖／Bespoke Investment Group）

歸結以上統計結果，以今年觀之，週一對那指而言不是「Blue Monday」而是「Green Monday」，是個大吉之日（也是挺適合逢高出脫的日子）；週三則是僅次於週一的吉日；週二則是波動較大的一天（收漲機率低，但平均漲幅不低）；週四和週五通常最糟，是相對最不好的壞日子（不過倒是適合逢低進場的好時點）。

本文由PressPlay專欄作家日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

（文／PressPlay專欄作家日日牛）

（中時新聞網 呂承哲）

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