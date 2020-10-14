WHO改口一項防疫建議 川普自誇：我對了！

世界衛生組織（WHO）日前改口封城防疫措施，表示建議世界各國領袖不要以封城作為主要防疫措施，並聲稱封鎖措施恐加劇貧窮。不過，先前曾多次嗆WHO為大陸魁儡的美國總統川普藉此引述其新說法，在粉絲們宣稱「他所做的是對的」。

正值英國準備實施新一次封城之際，WHO冠狀病毒特使納巴羅（David Nabarro）告訴英國週刊「觀察者」（The Spectator）表示，呼籲世界各國領導人停止將封城作為一國的主要防疫措施，並稱這種方式將導致貧富差距擴大，「WHO不鼓勵封城作為控管疫情擴散的主要手段」。

不過據《每日郵報》報導，獲得醫生背書可恢復選舉行程的川普，12日在佛羅里達州造勢場合向群眾們喊話，表示「WHO自己改口了，證明我是對的，封城害死了全世界國家，這個方法比問題本身還要更糟」，並要民主黨的州政府解除封鎖。

川普同時再次痛批WHO，稱美國之前每年都要付給他們5億美元，而有14億人口的大陸僅需付WHO近4千萬美元，連美方的十分之一都不到。如今，早已決定退出WHO的川普，也不願繳納先前所欠WHO的會費。不過，報導也指出川普之前早被批評關閉邊境太晚，雖然他本人強調自己比其他國家還要更早對疫情最初爆發的大陸實施封鎖。

另外，對於川普引述WHO證明自己呼籲解除封鎖的說法才是正確的，美聯社指出這是川普刻意扭曲WHO的說詞。美聯報導指出，WHO並未改變關於國家要求「居家令」或者所謂「封城」的看法，也就是這種手段仍是控制病毒擴散的「最後一到門檻」，也沒表示川普的新冠防疫措施是正確的；而納巴羅本人也呼籲防疫應採取「中間道路」，也就是介於封城及讓病毒擴散隨後建立群體免疫之間，但並非完全放棄封城措施。

文章來源：AP FACT CHECK: Trump’s distortions on WHO and lockdowns

文章來源：Trump crows at Florida rally that he was ‘right’ about lockdowns after WHO official admitted they should only be used ‘as a last resort’ to prevent spread of COVID

（中時新聞網 馮英志）

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