繼嬌生後 美藥廠禮來中止新冠藥物試驗

繼嬌生集團之後，美國藥廠禮來也因潛在安全疑慮，中止最後階段的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）臨床試驗。24小時內兩家藥廠相繼對試驗喊卡，科學家漫長抗疫之路再遇挫敗。

禮來公司（Eli Lilly）已針對一起不明事件，暫停旗下實驗室製抗體對住院患者的第3階段臨床試驗。

前一天，美國醫藥大廠嬌生集團（Johnson & Johnson）也因一名受試者出現不明原因疾病，而暫停COVID-19疫苗的第3階段試驗。

嬌生研究領導人瑪曼（Mathai Mammen）今天跟投資人說，試驗是「暫時中止」且可能跟他們的藥物無關。

法新社報導，臨床試驗在最後階段遭遇問題其實並不足為奇。實際上，最後階段試驗的目的是把受試者人數擴大至數以千計或數以萬計，藉此找出可能非常罕見的副作用。

上個月，英國的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）就成為全球第一個宣布暫停疫苗臨床試驗的藥廠，說英國一名患者診斷出有發炎情況，影響到脊椎。

阿斯特捷利康後來在全球恢復試驗，唯獨美國的試驗依舊暫停，原因不明。

針對禮來成為最新一家因安全考量而中止試驗的藥廠，管理美國加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）的醫師兼科學家托波爾（Eric Topol）在推特（Twitter）發文直呼驚訝，說禮來前幾個階段的試驗都沒有出現任何嚴重的副作用。

他說：「希望這只是短暫中止，我們很快就會取得細節，小心謹慎總是好的。」

禮來發言人今天在聲明中告訴法新社：「禮來支持資料安全性監督委員會（DSMB）的決定，審慎確保研究受試者的安全。」

這項研究8月在美國、丹麥與新加坡的50多座城市展開，目標是招募1萬名受試者。

實驗室製造的抗體療法近來備受關注，主要是因為美國總統川普日前說他染疫痊癒，有部分要歸功於生技公司雷傑納隆藥廠（Regeneron）研發的實驗性雞尾酒抗體療法。

禮來與雷傑納隆上週都對他們的藥物向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權申請。

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