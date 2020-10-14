iPhone 12亮相蘋果股價跌 專家看法多空分歧

蘋果終於讓iPhone 12系列4款手機亮相，除是首個邁入5G系列，也搭載5奈米製程A14晶片，但在那斯達克股價卻挫2.65%，包括台積電ADR在內所謂蘋果概念股也幾乎全數收黑，專家對新機銷售、股價走勢看法則是多空分歧。

據之前消息，蘋果自身評估新機需求穩定，給供應鏈訂出至少要確保7500萬支，也有說法是年底前出貨量估8000至8500萬支。有分析師認為達成目標不是問題，甚至銷售還會更加預期。

Wedbush證券分析師艾維斯(Daniel Ives)說：「全球9.5億支iPhone約有3.5億用戶可能造成升級潮，是2014年iPhone 6系列發布後最重要的產品周期。亞洲方面供應商也在期待6.7吋新機(iPhone 12 Pro Max)需求增加來提高利潤預期。」摩根士丹利分析師賀伯蒂(Katy Huberty)也認為iPhone 12系列是iPhone 6系列後首個真正超級周期。

投資顧問公司Moor Insights & Strategy創辦人莫海德(Patrick Moorhead)稱，在蘋果發布會前中國大陸市場就已經興起5G購買熱潮，5G手機銷量比非5G手機高，iPhone邁入5G陣容有助於其推動軟體、硬體、數位內容服務整合，也能搶佔華為遺留市場份額，而美國銷售商也苦等5G iPhone已久。

不過之前有報導指出，美國5G建設落後，只有36個城市勉強能提供5G中高頻段服務，多數地區只能提供低頻段，預估下載速度增幅上限也只有40%，這使得買了5G iPhone、連線速度卻不會快過4G多少的情況很可能發生，並嚴重影響使用者換機意願。

投資銀行Piper Sandler市場調查報告也指出，去年12月還有23%用戶有意願購買5G首代iPhone，但在今年10月只剩10%。不過該公司調查基礎是設定5G iPhone定價1200美元前提，而iPhone 12系列4種款式最貴也不過是iPhone 12 Pro Max的999美元。該行分析師庫莫(Harsh Kumar)認為，疫情導致消費緊縮壓力，也會讓考慮換機者更謹慎。

資產管理公司Longbow執行長達勒海德(Jake Dollarhead)也認為疫情對iPhone 12系列銷售不利，因為蘋果實體通路銷售遠比線上銷售廣為人知，而新冠疫情反彈加上流感季又到，卻使得人們可能傾向在沒有強制隔離命令下也自主居家、避免外出。

相較於新機銷售看法多空分歧，分析師對蘋果股價評估更加保守。蘋果周二收盤價121.1美元，各機構投資人目標價訂在67至150美元左右，也有悲觀看法，瑞銀集團(UBS)分析師佛格特(David Vogt)表示，以往蘋果推出新機後數個月都會跑贏大盤，但他們認為目前股價已經提前反映出進入5G周期後的增長，蘋果接下來恐落後大盤。

儘管存在大陸市場會否因美國制裁華為而抵制iPhone變數，但華爾街普遍預期iPhone仍將受惠於華為可能退出市場因素，市占率可能上升。觸控板晶片廠包括台積電ADR、博通、Synaptics，射頻元件大廠Qorvo、Skyworks等5家零件商股價會是偏多格局。

（中時新聞網 王毓健）

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