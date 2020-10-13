體壇震撼！足壇巨星C羅與高球王強生雙染疫

體壇不平靜 世界高球球王強生也染新冠

美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）今天表示，世界排名第一的的美國名將強生（Dustin Johnson）確診新冠，被迫退出在拉斯維加斯舉行的PGA巡迴賽希傑盃（CJ Cup）。

美巡賽在聲明中說，強生在希傑盃15日登場前因出現症狀而接受檢測。

聲明中說，36歲的強生目前正自行隔離。他上一次出賽是在上月的美國公開賽（US Open）。

葡萄牙足球協會今天稍早在官網發布聲明說，葡國足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）接受新冠（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測呈陽性，他雖確診但沒有症狀，目前接受隔離。

35歲的C羅目前效力義大利甲級聯賽勁旅祖文特斯隊（Juventus）。聲明說，他「沒有症狀，目前接受隔離」，將無法在歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）明天葡萄牙對瑞典之戰上陣。

（中央社）

足壇超級巨星C羅驚爆確診新冠肺炎

足壇驚爆超級巨星C羅確診新冠肺炎，傳暫無症狀，隔離中。新冠肺炎疫情仍在全球擴散，各式運動賽事均受影響。

在8月下旬，效力於英超曼聯的法國球星博格巴（Paul Pogba）染上新冠肺炎，隔離14天。9月又有法甲巴黎聖日耳曼足球俱樂部三名球員確診消息，包含了當家球星內馬爾（Neymar）、迪馬利亞（Angel Di Maria）與帕雷德斯（Leandro Paredes）三人。

這三名球員傳在西班牙度假後檢測出陽性反應。根據法國政府的防疫規定，同一俱樂部只要有四名以上確診球員，將被迫暫停比賽。所以，C羅確診新冠肺炎可能會影響球隊後續賽事。

（中時新聞網 綜合報導）