美股︱疫苗再傳利空消息 股市急挫收黑

由於新冠疫苗及療程傳出不利消息，加上美國新一輪紓困案協商在總統大選前難以出現突破，美股三大指數周二（13日）收盤皆墨。

嬌生（Johnson & Johnson）於13日證實，有受試者接種疫苗後，出現「無法解釋的疾病」，因此該公司已暫停疫苗試驗。九月初時英國藥廠阿斯特捷利康的疫苗試驗亦曾因受試者出現嚴重副作用而暫時停止試驗，在英國當局放行後，才再次恢復臨床測試。

美國藥廠禮來（Eli Lilly and Company）也於13日宣布，出於安全考量，該公司已暫停旗下美國政府資助的新冠病毒抗體療程試驗。

眾議院議長裴洛西（Daniel D.Calif）13日拒絕川普對於新一輪財政刺激方案的提議，使得新冠紓困案難以在大選前問世。與此同時，美國參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二表示，將於下周提交規模5,000億美元的紓困計劃給國會，並進行表決。