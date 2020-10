全美首例 新冠康復者2度染疫 病情更嚴重

美國全國公共電台(NPR)報導,一篇12日刊登在醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)的研究報告指出,美國出現首起新冠康復者再次感染病毒的案例,這起案例同時也是全球第5例重複感染案例。

研究指出,這名25歲內華達州(Nevada)男子4月時首度確診新冠肺炎,並且出現咳嗽、噁心想吐等症狀,男子後來痊癒,於5月時病毒檢測呈陰性。

不過5月底,男子因為發燒、咳嗽、暈眩等症狀掛急診,6月初再度確診新冠肺炎並且住院,距離他第1次染疫僅相隔6周。

研究人員表示,男子第2次染疫的症狀比第1次嚴重。

這也是全球第2起重複感染新冠肺炎、但是第2次症狀比前一次嚴重的案例。9月一篇研究指出,一名厄瓜多新冠康復者二度染疫後症狀更為嚴重。

醫學界目前仍不清楚為何二度染疫的患者症狀會更為嚴重,因為理論上,第1次感染新冠病毒後,人體的免疫系統就已經製造出抗體,並且能夠更有效率地應付病毒再次入侵。

耶魯大學免疫生物學教授岩崎明子(Akiko Iwasaki)表示,有可能是患者在第2次感染時接觸到更大量、更厲害的病毒,又或者是第1次染疫時觸發的免疫反應導致疾病更惡化。

岩崎明子強調,上述理論全都只是「推測」,因為目前科學家對於這個問題的啟動機制仍不了解,尤其科學家難以掌握同一位患者二度感染的狀況,科學家必須蒐集第1次染疫與第2次染疫時患者的鼻咽拭子(nasal swab),以比對兩次病毒樣本的基因組。

此外,由於只有最先進的醫院與實驗室才有能力分析病毒的基因序列,因此多數重複感染的案例可能都沒有被發現。

倫敦帝國學院(Imperial College London)免疫學教授阿特曼(Danny Altmann)表示,看起來90%明顯出現症狀的新冠患者體內都會產生抗體對抗再度感染,他說保護效果約可維持一年,不過那也代表約10%的康復者體內沒有出現足夠抗體對付二度感染,他們就和其他沒有染疫過的人一樣,面臨同樣風險。

文章來源:Scientists Confirm Nevada Man Was Infected Twice With Coronavirus

(中時新聞網 吳映璠)