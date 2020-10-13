新冠肺炎流感化 沒疫苗難達成群體免疫

根據13日公布的研究報告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者二次感染時，可能會出現更嚴重的症狀，證實了人類可能會不只一次感染這種可能致命的疾病。

法新社報導，一篇刊登於「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究報告描述了美國首起再度感染COVID-19的確診病例，並指出接觸過病毒不保證未來能免疫。

這名患者是25歲的內華達州男子，他是在48天內感染兩種不同的SARS-CoV-2變種，且二次感染的狀況比第一次嚴重，必須住院供氧治療。SARS-CoV-2是引發2019冠狀病毒疾病的病毒。

這篇研究報告提到全球另4起再度感染確診病例，比利時、荷蘭、香港與厄瓜多各有1例。

專家說，再度感染的可能性恐會對全球抗疫方式產生重大衝擊，尤其是可能會影響疫苗研發，而疫苗是目前藥學研究亟欲追求的聖杯。

美國內華達州公共衛生實驗室（Nevada State Public Health Laboratory）研究人員潘多里（Mark Pandori）說：「再度感染的可能性將對我們對COVID-19免疫的了解產生重大影響，尤其是在缺乏有效疫苗的時候。」

研究報告主要作者潘多里說：「我們需要做更多研究來了解，人類在接觸到SARS-CoV-2後免疫期有多長，以及為何一些二次感染案例雖罕見，引發的症況卻更嚴重。」

研究報告作者表示，這名美國患者二次感染時可能接觸到高劑量的病毒，因此引發更劇烈的反應；或者，他感染的可能是更致命的病毒株。

另一個假說是這是抗體依賴性免疫加強反應（antibody dependent enhancement）機制，也就是抗體實際上會讓之後的感染更加嚴重，像是感染登革熱的狀況。

研究人員指出，每種二次感染狀況都很罕見，在全球數千萬起COVID-19確診病例中，再度感染僅有少數幾例。

由於許多病例都是無症狀，一開始不太可能驗出陽性，因此無從得知一個COVID-19確診病例是首度或二次感染。

耶魯大學免疫生物學和分子、細胞與發育生物學（Immunobiology and Molecular, Cellular and Developmental Biology）教授岩崎明子（Akiko Iwasaki）發表評論時說，這些研究發現可能將影響公共衛生措施。

她說：「當更多二度感染病例浮現時，科學界將有機會進一步了解防護力的關聯性，以及自然感染SARS-CoV-2引發那種免疫程度的頻率。」

沒有參與研究的岩崎明子又說：「這個資訊是了解哪些疫苗可以越過門檻達成個體與群體免疫的關鍵。」

「華爾街日報」報導，研究人員表示，醫學文獻中的案例日增，加強證明至少在一些案例中，對SARS-CoV-2產生免疫的情況可能只會維持一小段時間，類似冠狀病毒造成感冒的情況。

研究人員也表示，二度感染案例意味著要在沒有疫苗下達到對COVID-19的群體免疫恐怕極具挑戰。加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）楊教授（Otto Yang）說：「這確實讓人嚴重懷疑自然感染病例無法讓我們有群體免疫。」

延伸閱讀

國鼎新冠肺炎新藥添利多！將簽約收治病患

新冠肺炎病歿數破百萬 世衛警告人數恐倍增

研究：新冠肺炎重症患者 多攜有基因缺陷