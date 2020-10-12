川普、拜登檢測呈陰性 再啟大選造勢活動

白宮醫師：川普新冠肺炎檢驗呈陰性

在美國總統川普確診後首度搭機離開白宮，前往外地舉辦大型造勢活動之際，白宮醫師康利12日發布川普健康備忘錄表示，川普的武漢肺炎檢測呈現陰性，已不具傳染性。

康利（Sean Conley）在備忘錄中表示，川普連續數天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測均呈現陰性。川普使用的是亞培藥廠（Abbott Laboratories）15分鐘快篩試劑BinaxNOW。不過，備忘錄並未說明川普何時接受檢測。

康利也在備忘錄中強調，這不是唯一確認川普健康狀況的檢測，團隊也結合其他臨床實驗數據，包括病毒含量、核糖核酸（RNA）、病毒聚合酶鏈式反應（PCR）等，都呈現缺乏可檢測病毒複製狀況。依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南，團隊認為川普已對他人不具傳染性。這也是川普確診後，白宮首度證實川普檢測呈現陰性。

川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診染疫，並在當天傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，並於5日傍晚出院返回白宮。

川普10日首度參加於白宮南草坪舉辦的數百人公開活動，他今天晚間更搭機前往佛羅里達州參加大型造勢活動。

拜登再驗武肺 仍是陰性反應

美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊發表簡短聲明說，拜登12日檢驗2019冠狀病毒疾病（COVID－19，新冠肺炎）呈現陰性反應。

拜登今天在俄亥俄州為11月3日總統大選從事競選活動，至於10天前宣布自已驗出新型冠狀病毒陽性反應的川普總統，現已自稱體內不再有病毒，他周一將舉行確診以來的首次造勢活動。