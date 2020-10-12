高盛看空美元 恐再貶4％

高盛發表最新研究報告以拜登贏面大與看好新冠疫苗進展為由看空美元後市，預估美元指數可能下探2018年的89低點，相當於還有超過4％的貶值空間。



追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周一微升0.1％至93.18，但今年迄今累計重貶逾3％，主因為聯準會（Fed）因爆發新冠肺炎疫情重創經濟所採取的超級貨幣寬鬆與超低利率政策。



高盛策略師潘多（Zach Pandl）發布研究報告指出，「目前風險勢頭指向美元走弱，我們認為出現有利美元最好狀況的機率偏低，包括川普勝選與疫苗推出時程明顯延後，民主黨候選人贏得總統大選與疫苗推出時程相關消息將使貿易加權美元與美元指數下探2018年低點。」



美元指數2018年時最低一度跌破89支撐，以此估算，高盛認為美元指數可能再重貶超過4％。



距美國總統大選投票日僅剩不到3周，隨著拜登民調支持度維持大幅領先，看衰美元後市的不僅高盛，還有瑞銀與景順資產管理公司。



高盛在報告中表示，「目前民調顯示拜登維持大幅領先，這讓選舉結果延後出爐風險大為降低，加上疫苗短期可能有突破性進展，都會為風險資產帶來一定的支撐。」



潘多還指出，若是民主黨橫掃大選的可能性增加，也就是拜登當選總統，民主黨同時掌控參院，則美元貶勢還會加重。



潘多進一步說明表示，「民主黨勝選不利美元是因為拜登政見提出當選後要調高企業稅，同時擴大政府支出，而且拜登入主白宮後很可能在許多外交政策議題上採取與川普不一樣的策略。」



潘多認為，拜登勝選代表美中關係會有新的變化，而拜登勝選後也可能推出大規模的財政振興方案，這些因素都指向美元將走貶。