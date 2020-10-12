美2位經濟學家設計新拍賣形式 獲諾貝爾經濟學獎

美國經濟學家米爾格羅姆（Paul R. Milgrom）及威爾森（Robert B. Wilson）透過研究成功改良拍賣理論，並設計新的拍賣形式，影響範圍遍及全球，成為今年諾貝爾經濟學獎得主，共享1千萬瑞典克朗（約110萬美元）獎金。

瑞典皇家科學院秘書長韓森（Goran Hansson）12日公布今年諾貝爾經濟學獎得獎名單。瑞典皇家科學院於聲明中表示：「新的拍賣形式證明了基本研究也能創造有益社會的重大發明。」

諾貝爾獎官方帳號也在推特發文表示：「拍賣隨處可見，與我們的日常生活息息相關。今年諾貝爾經濟學獎的兩位得主米爾格羅姆及威爾森改良拍賣理論，並發明新的拍賣形式，造福全球賣家、買家及納稅人。」

今日的拍賣不再侷限於商品競標。舉凡各國網路頻譜營業執照，或漁業配額、機場起降時段、溫室氣體排放許可權等申請項目，都是由民間企業透過新拍賣形式來競標爭取。

今年的諾貝爾獎自5日率先公布醫學獎得主後，已陸續發表物理、化學、文學及和平獎得獎名單，12日以兩位經濟學獎得主為一系列獎項劃下句點。

有別於前5項由已故瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nodel）在1895年遺囑中設立的獎項，經濟學獎是瑞典央行在1969年向諾貝爾致敬所新增的獎項，至去年為止已頒發過51次，累積84位得主。

去年諾貝爾經濟學獎由2位麻省理工學院教授及1位哈佛大學教授共同獲得，原因是三人的突破性研究有助化解全球貧窮問題。然而，去年秋天得獎名單公布時，經濟學家多半沒料到幾個月後爆發的新冠肺炎疫情迅速重創全球經濟。

今年的諾貝爾獎在疫情籠罩下被迫一切從簡。儘管12月10日的頒獎典禮仍將在奧斯陸舉行，但規模不比往年，且今年也將取消得獎者晚宴，其他相關慶祝活動也改為線上舉辦以降低病毒傳染風險。