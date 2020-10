諾貝爾經濟學獎 美2學者改善拍賣理論獲殊榮

2020年諾貝爾經濟學獎得主今天揭曉,美國學者米格羅姆(Paul R. Milgrom)和威爾森(Robert B. Wilson)因「改善拍賣理論和新拍賣形式的創新」獲此殊榮。

2019年諾貝爾經濟學獎頒給美國學者巴納吉(Abhijit Banerjee)、法國經濟學家杜芙洛(Esther Duflo)和美國學者克里莫(Michael Kremer),得獎原因是「有關對抗全球貧困問題的最佳方式何在,今年的得獎人引進新方法以找出可靠的答案」。

諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎和文學獎、和平獎得主已經分別在5日、6日、7日、8日和9日陸續出爐,今天公布的經濟學獎,為2020年諾貝爾頒獎季畫下句點。

諾貝爾獎得主的獎金今年將從900萬提高至1000萬瑞典克朗(約新台幣3200萬元),若得主超過一位,則獎金平分或依比例分配。

諾貝爾經濟學獎正式名稱為「瑞典中央銀行紀念諾貝爾經濟學獎」(The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)。諾貝爾獎起初的5個獎項不包括經濟學獎,1968年瑞典中央銀行捐款給諾貝爾基金會,才增設經濟學獎,並於1969年首次頒發。