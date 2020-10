川普10月對台會有大動作？學者給答案

川普民調落後 10月對台會有大動作嗎?學者給答案

美國總統川普染疫出院後,媒體猜測民調落後的川普,可能試圖在選前一個月製造重大事件,以扭轉選民的看法。不過經濟學者吳嘉隆卻分析說,他不認為會有所謂的「10月驚奇」,所以美國10月不會對台灣有大動作。

吳嘉隆在臉書指出,目前的民調與2016年一樣,仍然不足以測試出史無前例的全球疫情之下的選民心裡。大家回顧一下,2016美國大選,即使在選前一兩天,民調仍預測希拉蕊會獲勝,川普在幾乎沒有任何民調預測他會獲勝的情況下順利勝出。這次,新冠病毒在美國造成重大傷害,這件事情是史無前例的,選民如何解讀確實也讓民調專家頭疼。

吳嘉隆點出,民調經常會碰到兩個問題,第一就是川普的社會底層支持者,不容易被抽樣到,會有抽樣誤差,第二就是即使被抽樣到,也未必實話實說。

川普可能在選前製造重大事件?吳嘉隆分析說,川普若在10月時刻意製造一些重大事件,會有一個後遺症,就是讓選民認為他為了個人的連任利益,拿美國的國家利益當籌碼、當賭注。而這樣刻意製造出來的重大事件,並無法產生「10月驚奇」的那種政治效果,因為選民會有逆反心理。

吳嘉隆接著表示,川普若希望有重大事件來救選情,那他在8月、9月就會去推動,而不會拖到10月。因為只有人們還沒有預期你要製造驚奇的時候,出招才會有驚奇的效果。因此他並不期待有所謂的10月驚奇,但10月仍然會有事情發生,但要不著痕跡,不能讓選民覺得是刻意製造出來的。若是這樣,他合理推估,不用期待美國10月會對台灣有大動作。

(中時新聞網 黃麗蓉)

川普痊癒了?白宮御醫公布最新病毒檢測結果

美國總統川普感染新冠肺炎後,10日進行首場公開活動,並摘掉口罩,外界關注他是否已經痊癒,不過白宮醫療團隊始終不願證實他的病毒檢測結果是否已經由陽性轉為陰性,昨日公開的備忘錄僅表示川普「已不具備傳染風險」。

綜合美國《國會山莊報》(The Hill)、路透社報導,白宮昨日公開川普御醫康利(Sean Conley)針對川普最新身體狀況的備忘錄,指出川普「已經不具備新冠病毒傳染風險」。

康利在備忘錄中指出,「今晚我很高興地宣布,總統不只符合CDC不需要隔離的安全標準,今天早上的新冠病毒PCR(聚合酶連鎖反應)檢測也顯示,按照目前的標準,他再也不會被視為對他人有傳染風險。」

同時,病毒檢測也指出,「再也沒有證據顯示病毒會主動複製。」

川普2日宣布感染新冠肺炎,住院4天後返回白宮繼續治療,白宮醫療團隊先前坦承,川普染疫頭2天有發高燒、血氧濃度下降等狀況,團隊更讓他使用重症患者才會使用的類固醇藥物地塞米松(Dexamethasone)進行治療,令傳染病專家擔憂川普實際病況嚴重。

川普昨日進行染疫後首場公開活動,他摘掉口罩,站在白宮陽台上對台下數百支持民眾發表長約17分鐘的演說,引發外界關心他是否已經痊癒,以及擔憂這場活動會否淪為新的病毒溫床。

不過白宮醫療團隊昨日仍舊未證實川普的新冠病毒檢測是否陽轉陰,只表示川普「過去24小時已經沒有發燒」,「其他症狀也已經改善。」白宮醫療團隊已經連續幾天宣布川普沒有發燒症狀。

除了10日進行首場公開活動外,川普還計畫12日在佛羅里達州進行染疫後首場造勢活動。

目前尚不清楚川普身上仍有哪些新冠肺炎引發的症狀,不過根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)官網公布的指導方針,輕度至中度成人新冠患者如果已經24小時沒有發燒,他們在首次出現症狀後10天才能免除隔離,重症患者則需要更長的隔離期。

文章來源:Trump no longer considered a risk to transmit COVID-19, doctor says

文章來源:Trump is no longer a COVID-19 ‘transmission risk’: White House doctor

(中時新聞網 吳映璠)