10/12原物料期貨市場掃描

上周五原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-買盤進場 拉抬紐約期金漲逾1.6％

因美國民主黨總統候選人拜登當選可能增加，因此市場預期華府實行更多刺激經濟措施的機會提高，可望拉抬黃金需求增加，激勵期金價格走升，加上美元跌至近3周低點，吸引投資人買盤進場，進一步提振金價漲逾1.6%。

分析師表示，市場期望推動更多經濟刺激措施，確實是近期金價走強的主要動力，另外，若美元繼續走跌，則可能提供黃金更多支撐，屆時金價可望重返今年8月高點。

上周五(10/9)報價，12月黃金漲31.1美元，報每盎司1926.2美元，12月白銀漲1.23美元，報每盎司25.11美元，1月白金漲30.3美元，報每盎司894.3美元，12月鈀金漲60.2美元，報每盎司2463.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期鎳漲3.8％

因美國總統川普(Donald Trump)將重啟談判財政刺激計劃，市場認為可能提振金屬需求，進一步吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲3.8%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，因美元兌一籃子貨幣跌至近3周低點，令美元計價之金屬更加划算，提振投資人消費意願增加，亦進一步支撐各基本金屬走勢。

上周五(10/09)報價，期鎳上漲559美元，報每公噸15221美元；期錫上漲133美元，報每公噸18270美元；期鋅上漲69美元，報每公噸2434美元；期鋁上漲37美元，報每公噸1841.5美元；期銅上漲80美元，報每公噸6763美元；期鉛上漲16.5美元，報每公噸1808.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-好壞消息參半 原油期貨跌逾1％

颶風「戴爾塔」登陸美國路易斯安那州沿岸，令墨西哥灣92%石油產能停產，並造成該地區近三分之二的天然氣生產中斷。

然而，挪威石油公司與石油工會達成了薪資協議，結束了為期10天的罷工活動，市場預料原油產量會再次提升；劇美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，截至10月9日，美國天然氣鑽井總數增加4座，來到193座，引發賣壓出籠。其中美國原油跌幅1.4%，倫敦原油跌幅1.1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.59美元，報每桶40.60美元；11月熱燃油維持平盤，報每加侖1.19美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶42.85美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-憂產量減少 紐約棉花收漲

因颶風對三角洲作物損失擴大，引發投資人對產量削減低於預期的擔憂，美國產量預計將減少三分之二百萬包；另外，中國和印度需求增加，帶動棉價收漲；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲0.22%，收盤每磅67.64美分；而3月棉花期貨漲0.23%，報每磅68.42美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12840元人民幣；庫存方面，截至10月8日，ICE登記庫存21963包，與前一日增加1494包。

據美國農業部的世界農業供需估計WASDE報告顯示，美國的產量從9月份的1706萬包，略微降至1705萬包，但2020/21作物年度的出口和期末庫存沒有變化。

並調降對全球生產和期末存貨的估計，因中國和印度需求強勁，消費量預計將增加150萬包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價承壓 BDI指數下跌4％

儘管巴拿馬型船運價微漲，但受到海岬型船運價減少逾2000美元影響，導致波羅的海乾散貨BDI指數於上周累計下跌6.3%，為截至9月11日以來新高。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌78點，收1892點，跌幅4%；海岬型運費指數(BCI)下跌244點，收3555點，跌幅6.4%；其平均日租金為每艘29479美元，減少2028美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲11點，收作1439點，漲幅0.8%，其平均日租金為每艘12950美元，增加98美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌2點，收作982點，跌幅0.2%。

（商品行情網 王聖為 ）