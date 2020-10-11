破紀錄！法網百勝到手 納達爾13度奪冠

2020法國網球公開賽眾所矚目的男單決賽，台北時間昨晚9點登場，西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）表現完美，反觀現任塞爾維亞籍世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）則是前兩盤失誤偏多種下敗因，終場納達爾以6比0、6比2、7比5收下個人生涯在法網第100勝，第13度稱霸法網男單持續堆高單項大滿貫最多冠紀錄，累積四大賽冠軍數20座也追平瑞士天王費德勒（Roger Federer）。

首盤納達爾6比0拿下，是法網男單2004年以來第一次在第一盤出現這個比數，不過當年卻是首盤6比0的阿根廷名將柯瑞亞落敗，當時他在盤數2比0領先下，遭同胞高迪歐連追三盤逆轉。

然而納達爾並未讓到手一半的勝利飛走，雖然第三盤喬帥表現有回溫，更首度破了納達爾發球局，不過關鍵第11局喬帥再破發點出現雙發失誤、被「紅土之王」再把握一次破發，納達爾就在自己的發球局直落4分結束這場2小時又41分鐘的對決。

納達爾在2005年第一次打法網男單會內賽，接下來這15年他成長為「紅土之王」，生涯在最擅長的紅土大滿貫只輸過2場，英國退役名將韓曼誇張表示：「納達爾在法網的紀錄是跟我們開玩笑吧，實在是太非凡了！你們看看他在法網的歷史，這個勝場數、他也一直維持好狀態，並在本屆法網避免受傷又一盤未失，真的太神了。」

韓曼並說，法網前在羅馬大師賽輸給阿根廷好手舒瓦茲曼、止步8強的納達爾，從那場失敗記取教訓，幫助他在法網連連克敵制勝，更在4強戰直落三擊敗舒瓦茲曼復仇，最後再於決賽擊敗老對手喬柯維奇，生涯和喬帥8度決戰巴黎大滿貫，納達爾只輸過一次。

（中時 陳筱琳）

費德勒稱讚納達爾：法網13冠太強了

「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)已經不再是紅土之王而已，第20座大滿貫單打金盃到手之後，在他眼前的就是費德勒(Roger Federer)「史上第一」的寶座。費德勒在法網決賽後發文向納達爾祝賀：

「我一向對好友Rafa抱持著無比敬意，不只是做為冠軍，而且是做為一個人。他是我多年來的頭號勁敵，我們彼此競爭以成為更優秀的球員，因此我懷著莫大榮耀來祝賀他獲得第20次大滿貫勝利。」

除了都是20座大滿貫，納達爾與費德勒互有長短，前者在法網稱王13次，只贏了1次澳網。費德勒法網1冠，其他3項大滿貫都拿了至少5次冠軍。

更重要的是費德勒打不過納達爾，對戰成績16勝24敗。費德勒保有世界排名第一最久(總時間310周, 連續247周)以及其他多項紀錄，但是網壇最看重大滿貫的次數，納達爾在法網統治力不衰，成為史上第一只是遲早的事。

費德勒表示：「特別驚人的是他現在已經13次在法網摘冠，這是體壇最偉大的事蹟之一。我也要恭喜他的團隊，畢竟如此成就無法獨力做到。我希望第20座都只是我們旅程的其中一站，幹得好Rafa，這是你應得的。」

（中時新聞網 盧品青）

沒想追平費爸紀錄 納達爾用行動鼓勵全世界

2020法國網球公開賽落幕，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）再次擦亮「紅土之王」的招牌，6比0、6比2、7比5直落三技壓老對手喬柯維奇（Novak Djokovic），賽後發言依然謙虛，也鼓勵大家保持正面態度，走過2020年嚴苛的考驗。

納達爾生涯13度在羅蘭蓋洛斯封王，持續改寫自己保持的單項四大滿貫賽最多冠軍紀錄，手握20座四大賽金盃，也追平瑞士天王費德勒（Roger Federer）、共同並列最多，就連保有網壇最多200個單打冠軍的退役名將賴佛（Rod Laver）都稱讚道：「恭喜紅土之王納達爾，法網13冠已經很了不起，這是困難的2020年一場很棒的大滿貫決賽，你是鼓舞人心的精神，風度翩翩又偉大，20座四大賽冠軍。」

在以浪漫聞名的花都巴黎，納達爾的感言也羅曼蒂克起來，表示：「我和這座城市、這座球場的愛的故事，是永難忘懷的。」致詞時納達爾並說，今年全球面對困難的狀況，大家還是要保持樂觀、堅持下去，相信終有戰勝新冠肺炎疫情的那天，而他也沒想過要追平費德勒的紀錄，只是想著法網是意義重大的賽事、代表了一切，他很榮幸再度高舉火槍手獎盃。

世界職業男網總會ATP指出，這是納達爾在法網第100勝及ATP巡迴賽第999勝，落敗的喬柯維奇表示：「我總是很敬佩我的朋友Rafa，他是很棒的人、很棒的冠軍，也是我職業生涯多年來最偉大的競爭對手，我相信我倆推動彼此成為更出色的球員，我很榮幸祝福他贏得第20座四大賽冠軍。」

（中時 陳筱琳）