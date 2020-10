選不出總統恐引爆內亂 美國人爆買槍枝

愈來愈多美國人真的擔心11月大選可能選不出新任總統,他們擔心這種混亂狀態引爆內亂與動盪,已經開始囤槍預備,保護自己與守護家園。

即將於11月3日登場的美國總統大選可能真的選不出總統?儘管近期多家民調仍顯示民主黨候選人拜登以5%甚至超越10%的支持度持續領先川普,但是川普10月驚奇爆不完,先是火速提名新任最高法院大法官人選,後來又確診新冠肺炎,並且以光速速度持續復原,都讓大選結果充滿變數,加上他先前不願承諾敗選後接受選舉結果、以及和平轉移政權,許多人開始擔憂,如果當天真的選不出總統,各地相繼上演的示威抗議可能會升級成動亂與衝突。

路透社報導,擔任財務顧問的64歲北卡羅萊納州居民鮑威爾(David Powell)表示,他最大的擔憂是屆時人們被迫要選邊站,以保護自己的公民權、私人財產、甚至是生命。鮑威爾說他不屬於任一邊,也不想要選邊站,只是一個看新聞、而且愈看愈擔心的人,他擔心那些反法西斯主義運動(Antifa)的「暴徒」,在必要情況下,他已經準備好「挺身捍衛」自己的社區。

鮑威爾的擔憂並非空穴來風,根據華府智庫新美國基金會(New America Foundation)政治研究員德魯特曼(Lee Drutman)公布的10月民調,約1/3的美國人認同訴諸暴力來實現政治目的,這個數字比去年12月還多了一倍。

面對可能來襲的政治動盪,愈來愈多美國人擁槍自重,根據美國聯邦調查局(FBI)統計數據,今年6月美國槍枝銷售創下390萬美元的單月新高紀錄,在華盛頓州及科羅拉多州,AR-15型步槍的彈藥已經處於缺貨狀態,一名自稱Ewing的丹佛律師表示自己買了AK-47步槍。另據富比世(Forbes)網站報導,7月份美國人買槍的金額仍舊維持高檔,為364萬美元。

事實上,美國人瘋買槍並非只出於政治因素,自從新冠肺炎疫情蔓延美國、導致許多人被裁員後,今年春天美國槍枝銷售量就持續攀升,接著5月爆發反種族歧視抗議運動,各地示威、衝突不斷,進一步推升這股擁槍自重的風氣,美國總統川普用暴徒等強硬字眼譴責示威行動,加深社會對立衝突,只是讓這股風潮有增無減。

法新社報導,40多歲的白人男子馬塔拉佐(Al Materazo)表示,他在2月疫情爆發時買了人生中第一把槍,他當時心裡想的是,很多人會因此丟掉工作,有些人可能訴諸搶劫,他想要保護家人,因此買槍,除了買槍,他也開始囤彈藥,後續因為政治風氣及暴亂,馬塔拉佐又購入第二把槍。

除了購槍防衛,部分社區及團體開始訴諸溝通來降低衝突,例如俄勒岡州波特蘭市的左翼運動份子米勒(Dre Miller)就聯繫上右翼團體「驕傲男孩」(Proud Boys)的領袖,試圖建立公開的交流機制、解決衝突。

另外也有人開始上自衛課,並且組織鄰居共同保護家園。

除了防身、溝通,部分美國人也選擇逃難,他們已經計畫好大選那段時間出國或是躲到鄉下。

文章來源:Meet the Americans ‘standing by’ for possible election violence

文章來源:Pandemic, protests, politics driving US gun sales

文章來源:Coronavirus Continues To Fuel Surge In Gun Sales

(中時新聞網 吳映璠)

延伸閱讀

延伸閱讀

川普髮夾彎 加碼紓困拚選戰

拜登民調領先 醫療保健股受關注