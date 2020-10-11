選不出總統恐引爆內亂 美國人爆買槍枝

愈來愈多美國人真的擔心11月大選可能選不出新任總統，他們擔心這種混亂狀態引爆內亂與動盪，已經開始囤槍預備，保護自己與守護家園。

即將於11月3日登場的美國總統大選可能真的選不出總統？儘管近期多家民調仍顯示民主黨候選人拜登以5%甚至超越10%的支持度持續領先川普，但是川普10月驚奇爆不完，先是火速提名新任最高法院大法官人選，後來又確診新冠肺炎，並且以光速速度持續復原，都讓大選結果充滿變數，加上他先前不願承諾敗選後接受選舉結果、以及和平轉移政權，許多人開始擔憂，如果當天真的選不出總統，各地相繼上演的示威抗議可能會升級成動亂與衝突。

路透社報導，擔任財務顧問的64歲北卡羅萊納州居民鮑威爾（David Powell）表示，他最大的擔憂是屆時人們被迫要選邊站，以保護自己的公民權、私人財產、甚至是生命。鮑威爾說他不屬於任一邊，也不想要選邊站，只是一個看新聞、而且愈看愈擔心的人，他擔心那些反法西斯主義運動（Antifa）的「暴徒」，在必要情況下，他已經準備好「挺身捍衛」自己的社區。

鮑威爾的擔憂並非空穴來風，根據華府智庫新美國基金會（New America Foundation）政治研究員德魯特曼（Lee Drutman）公布的10月民調，約1／3的美國人認同訴諸暴力來實現政治目的，這個數字比去年12月還多了一倍。

面對可能來襲的政治動盪，愈來愈多美國人擁槍自重，根據美國聯邦調查局（FBI）統計數據，今年6月美國槍枝銷售創下390萬美元的單月新高紀錄，在華盛頓州及科羅拉多州，AR-15型步槍的彈藥已經處於缺貨狀態，一名自稱Ewing的丹佛律師表示自己買了AK-47步槍。另據富比世（Forbes）網站報導，7月份美國人買槍的金額仍舊維持高檔，為364萬美元。

事實上，美國人瘋買槍並非只出於政治因素，自從新冠肺炎疫情蔓延美國、導致許多人被裁員後，今年春天美國槍枝銷售量就持續攀升，接著5月爆發反種族歧視抗議運動，各地示威、衝突不斷，進一步推升這股擁槍自重的風氣，美國總統川普用暴徒等強硬字眼譴責示威行動，加深社會對立衝突，只是讓這股風潮有增無減。

法新社報導，40多歲的白人男子馬塔拉佐（Al Materazo）表示，他在2月疫情爆發時買了人生中第一把槍，他當時心裡想的是，很多人會因此丟掉工作，有些人可能訴諸搶劫，他想要保護家人，因此買槍，除了買槍，他也開始囤彈藥，後續因為政治風氣及暴亂，馬塔拉佐又購入第二把槍。

除了購槍防衛，部分社區及團體開始訴諸溝通來降低衝突，例如俄勒岡州波特蘭市的左翼運動份子米勒（Dre Miller）就聯繫上右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的領袖，試圖建立公開的交流機制、解決衝突。

另外也有人開始上自衛課，並且組織鄰居共同保護家園。

除了防身、溝通，部分美國人也選擇逃難，他們已經計畫好大選那段時間出國或是躲到鄉下。

文章來源：Meet the Americans ‘standing by’ for possible election violence

文章來源：Pandemic, protests, politics driving US gun sales

文章來源：Coronavirus Continues To Fuel Surge In Gun Sales

(中時新聞網 吳映璠)

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