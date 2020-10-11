籌錢振興 歐盟將發行共同債券

歐盟為替新冠疫情紓困計畫及振興經濟方案籌措資金，準備於這個月破天荒發行1,000億歐元的共同債券，預計在今年底前首先籌措300億歐元。



歐盟執委會日前表示，「緩解緊急事件失業風險」（SURE）貸款計畫所需的1,000億歐元資金，將透過發售社會型債券來籌措。



這是種永續型債務工具，以發揮正面社會影響力為宗旨來替計畫籌資。發債籌得的資金將貸款給歐盟成員國，協助支付失業救助方案及保障就業。



歐盟執委會負責預算和行政的執委哈恩（Johannes Hahn）透露，為SURE計畫發售債券的任務將於10月下半啟動，預計在今年底前籌到300億歐元，其餘債券則選在明年上半發行。



歐盟7月批准規模7,500億歐元的振興經濟方案，未來也將透過發行共同債券取得資金。新冠疫情重創歐洲經濟，藉由分散振興經費支付責任的方式，來癒合北方富國與南方窮國長久以來的裂痕。



哈恩指出，歐盟振興基金可能在明年第二季結束前開始發債。他補充提到，這些債券工具是因應疫情而起的非常狀況才部署的，並不打算作為歐盟財政的永久配備。



歐洲機構以前也發行過債券，歐洲投資銀行（EIB）就是很典型的例子。但像SURE計畫這樣反覆大量發行共同債券是第一次，勢必受到密切關注，看看投資人對歐盟共同債券到底有多大興趣。



歐盟另提到7,500億歐元振興基金，有三分之一擬透過發行綠色債券籌得。歐洲央行近日曾表示，將接受銀行以永續債券作為擔保品。



品浩（Pimco）投資組合經理維特（Konstantin Veit）表示：「發債規模雖大，但很輕易就被投資社群吸收。對我們而言那確實有吸引力，對歐盟來說無異是向前邁進一大步，增強這個區域的凝聚力。」