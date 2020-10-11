北韓秀新洲際彈道飛彈 專家：赤裸裸威脅美國

北韓10日閱兵展示了龐大的新洲際彈道飛彈，分析家表示，這是對美國國防赤裸裸的威脅，同時隱含對現任及下任美國總統的挑戰。專家並警告，平壤明年可能會測試這種新武器。

法新社報導，北韓領導人金正恩昨天在平壤一場前所未見的夜間閱兵式，觀看這枚洲際彈道飛彈（ICBM）運經金日成廣場（Kim Il Sung Square）。

分析家很快就達成共識：這是全球最大的道路移動型液體燃料飛彈，它的設計目的極可能是用多目標重返大氣層載具（MIRV）搭載多個彈頭。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）專家路易斯（Jeffrey Lewis）說，北韓「顯然把目標擺在壓制阿拉斯加的美國飛彈防禦系統」。

路易斯在推特寫道：「北韓增加彈頭的成本遠比美國增加攔截裝置便宜。」

他解釋，如果北韓的新洲際彈道飛彈攜帶3或4個彈頭，美國就必須花費大約10億美元，為每枚飛彈安排12至16個攔截裝置。

「以此成本來說，我很確定北韓增加彈頭的速度可以比我們增加攔截裝置更快。」

這枚洲際彈道飛彈估計長度達24公尺、直徑2.5公尺，專家希勒（Markus Schiller）說，它大到足以攜帶100公噸的燃料，光是裝填就會花費數個小時。

但這枚飛彈又大又重，幾乎無法使用。希勒指出：「這東西裝填燃料後搬不動，而且無法在發射地點裝填。」

「這東西除了拿來進行同等威脅競賽之外完全沒意義，它就好比釋出訊息說：『我們現在擁有搭載多目標重返大氣層載具的移動型洲際彈道飛彈，你得戒慎恐懼。』」

北韓事務觀察家經常提醒，平壤閱兵時展示的裝備可能是模型，在測試前無法證明裝備可以運作。但昨天北韓是用一輛前所未見、具備11個車軸的巨無霸運輸豎起發射車（Transporter Erector Launcher, TEL）來載運飛彈，比北韓以前使用的中國製8車軸車輛大上許多。

反核武組織「公開核網路」（Open Nuclear Network）的漢納姆（Melissa Hanham）表示：「這台卡車可能比飛彈還要驚人。」

「如果朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）在本土製造自己的底盤，他們能發射的洲際彈道飛彈數量上就少了一種限制。」

美國總統川普與金正恩去年2月在越南河內舉行峰會，最終雙方無法就放鬆對北韓的制裁以及北韓的交換條件達成共識。核協商自此陷入僵局。

分析家指出，新洲際彈道飛彈證明北韓進行外交努力的同時，仍持續研發自身武器，這讓平壤更具力量要求恢復協商。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）成員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）表示，北韓這次公開展示的目標為美國下屆政府，不管下月總統大選由誰出線都一樣。

迪馬喬說：「金正恩傳達並展現出北韓擁有歷來最強的核威懾能力。…他的關鍵訊息是：面對我們沒有可行的軍事選項，須在此基礎上與我們交涉。」

北韓國營電視台播畢閱兵式已過了12小時以上，川普和美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）尚未推文回應。

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