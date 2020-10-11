疫情重擊 世銀：全球1.5億人陷入赤貧

世界銀行日前警告，至2021年年底左右，全球多達1.5億人口或因新冠病毒陷入赤貧，每天生活費不足1.90美元（台幣約59元）。

世銀指出，今年預計新增8,800萬～1.15億赤貧人口，其中中等收入國家（包括印度、奈及利亞、印尼等）預計將在新赤貧人口中占82％。

這場流行病突然中斷了多年來對抗全球赤貧的進展，預計今年赤貧人口將是1998年以來首見上升。世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，新冠可能導致全球1.4%人口陷入赤貧（每天生活費不足1.9美元）。另外將近25%的人口每天生活費低於3.20美元（約台幣93元），逾40%人口每天生活費不足5.5美元（約台幣160元）。

世銀警告，貧窮會加劇不平等，也會讓許多兒童將失去遠程學習的機會，甚至讓一些民眾在出生前就處於不利地位。擺脫這種程度的貧窮將是一個巨大的挑戰。

世銀悲觀地指出，沒有任何疾病像新冠一樣，這麼急速地成為全球性威脅。而世上最窮的人從來沒有如此不成比例地居住在爆發衝突的地區與國家。此外，人為活動導致的全球氣候變遷也是前所未見。世銀估計可能要花10年時間（2030年左右），貧窮人口才可能降到7%的水準。（中時 鍾玉玨）

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