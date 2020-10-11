疫情重擊 毀掉美逾10萬份能源產業工作

新冠肺炎疫情重創能源需求和油價，使美國能源業遭到前所未見的打擊而裁員逾10萬人，大部份被裁掉的職位可能在明年底前無法恢復。

德勤（Deloitte）指出，3月到8月間美國石油、天然氣和化學等產業裁撤約10.7萬份工作，裁員速度是美國能源業歷來最嚴重。其中未包含放無薪假的人數。

儘管德勤預估美國油價在明年底前會維持在每桶45美元水準，但疫情期間被裁撤掉的職務，高達七成在明年底前不會恢復。如此大規模裁員也讓外界不再視能源業為工作穩定的產業，從而降低勞工投入意願。

能源業的興衰跟景氣循環有很大關係，但其在疫情期間大裁員的原因之一，是受油價漲跌影響程度較過去嚴重。

德勤發現美國油價每桶漲跌1美元，就可能影響到能源業上游和油田服務業約3,000個工作職務的去留，較1990年代潛在影響1,500個職務的情況嚴重。這表示現在油價變化對業界的影響力是過去兩倍。

專家認為會出現這情況跟頁岩油崛起有關。頁岩油開採技術革新讓美國在2012年即成為全球最大石油與天然氣產產國。

但一個頁岩油田的開採枯竭期較傳統油田短很多，因此頁岩油產量讓油價漲跌更波動，從而更容易影響油商做出裁員或增聘決定。

德勤認為能源業大裁員造成的風險，是大量人才與技術工人轉到其他更有希望的產業，讓油商以後更難找到符合要求的技術工人。

德勤預計只有美國油價回到每桶55美元並維持至明年底，疫情期間被裁撤的職務才可望恢復76％。若油價處35美元，能恢復的職務僅3％。

德勤也指出全球暖化讓再生能源不斷發展，嚴格碳排放標準使石化業更難生存，使因疫情而流失的職務更難回來。