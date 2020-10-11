美真能分拆科技4巨頭？業界都看衰做不到

本周美國經濟大事之一就是眾議院認定臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、Alphabet(Google母公司)、蘋果(Apple)壟斷，並建議改變總市值達5兆美元的4大科技巨頭營運方式，包括分拆他們，但業界分析師和法律界人士都認為做不到，微軟(Microsoft)前執行長波莫(Steve Ballmer)更說他敢打賭分拆不會實現。

拆分表示臉書必須放棄共花200億美元先後收購的Instagram、WhatsApp；Alphabet必須丟出Google、Youtube，Google每年給維基百科(Wikipedia)的巨額捐款也會被檢視；亞馬遜可能必須將零售店商、雲端服務、物流系統拆分；蘋果性質較為不同，除非讓智慧型手機與電腦部分拆成2公司。亞馬遜的回應相當有代表性，他們在全美零售營收只有沃爾瑪(Walmart)約半數，而且份額也只有北美零售市場4%。

但是過去這些科技巨頭從創始到成長至如今規模，擴張經營領域部分並不違法;應該受到較嚴格檢驗的收購案，也都通過FTC(Federal Trade Commission，聯邦貿易委員會，職能類似公平交易委員會)審核。

波莫說：「我敢打賭這些公司不會被分拆，而且蘋果和谷歌、亞馬遜情況也不一樣。當我讀報告時，我根本不認為解構這些公司就可以解決人們大部分的質疑或投訴。」

業界和法界看衰，主要是要在缺乏對消費者權益損害的證明下，要拆解這些公司，根本沒有法源依據。英國投資機構J. Stern & Co基金經理羅斯巴克(Christopher Rossbach)說：「眾議院報告建議提到修改反壟斷法，因為現有的法規關注的是壟斷企業對消費者的傷害，但這些大型科技平台對消費者來說是免費的，選擇增加，價格卻降低，所以科技巨頭們要為自己所創造出的利益辯護，比指控方要證明損害來得容易多了。」

國際法經濟中心競爭政策負責人鮑曼(Sam Bowman)說：「那些建議太荒謬了，讀起來好像他們試圖把這些公司每一種可能行為都說成有害、反競爭，太牽強了。任何立場中立的讀者看到報告都會以為自己是在讀政治文件。這份報告沒有證據證明這些公司的巨大規模損害消費者權益，關注的是他們對其他競業的傷害，這跟美國一貫政策完全不符。」

民主黨在反壟斷上較為激進，分拆大企業可能是他們希望的作法，眾議院多數共和黨議員也支持報告，似乎是雙方達成共識，但事實上許多共和黨議員只是支持指控，卻不支持分拆這種處理辦法。而且2黨高度分歧與競爭，讓修壟斷法本身難以實現，一如近期卡關已久的新紓困法案。

韋德布希證券總經理艾菲斯(Dan Ives)：「共和黨、民主黨一直很難針對什麼才是最緊迫的問題達成共識，當然也不太可能對科技領域新法律達成一致。如果沒有立法部門修正現有法令，我們目前完全看不到任何可以稱得上有意義的變化。」

分析師們認為，如果11月3日總統大選是拜登(Joe Biden)獲勝，眾議院這份長達449頁報告可能會成為其監管科技業的藍圖，但就只是藍圖，沒有法源依據他也無法強迫大型科技公司拆分；若是川普(Donald Trump)當選可能性會更低，因為川普雖然鐵票是中小企業主也頗注意他們利益，但他從未考慮分拆大型科技公司，而是更在意政府是否能監控這些公司提供的服務。

(中時新聞網 王毓健)