新冠疫情重創 油市陷惡性循環

眼看未來幾年航空旅客需求難以回復疫情前水平，煉油廠紛紛縮減航空燃油產量、擴大生產柴油，造成柴油價格下滑。煉油廠獲利持續萎縮只好調降產能，進一步打擊原油需求，使油市陷入惡性循環。

年初疫情爆發後各國下令封城重挫國際油價，所幸5月起各地陸續解封讓汽、柴油需求回溫，唯獨航空燃油需求持續低落。

石油輸出國組織（OPEC）在最新油市預測報告中指出，今年航空旅客需求將較去年縮減一半以上，估計航空業燃料需求在2025年前都無法回到疫情前的水平。

對沖基金RCMA Capital執行長金恩（Doug King）表示：「飛機燃料市場非常低迷，且未來恐怕持續低迷。」

儘管航空燃油需求占全球油市比重不及汽油或柴油來得多，但在疫情爆發前幾年因全球航空業快速擴張，使航空燃油成為煉油廠眼中具有成長潛力的油品市場，卻被一場疫情打亂行情。

摩根大通商品策略師卡尼法（Natasha Kaneva）表示，2019年12月全球航空燃油需求約在每日810萬桶，但2020年12月估計只剩每日540萬桶。相較之下，她預期汽油需求在12月回到每日2,460萬桶，只比上年同期減少6％。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）全球能源及天然資源部門主管梅約爾（Regina Mayor）表示，疫情爆發後許多企業取消員工差旅，未來線上會議若成為常態，航空旅客需求恐怕永遠無法回到疫情前的水平。

一年前歐洲航空燃油每桶價格比布蘭特原油價格高出20美元，吸引煉油廠積極生產，但如今燃油及原油價差只有1.50美元。不少煉油廠縮減燃油產量並擴大生產柴油，卻導致柴油供應過剩、價格下跌。煉油廠在獲利不斷萎縮的情況下只好縮減產能，連帶打擊原油需求。分析師預期未來幾個月油市難以跳脫這個惡性循環。

美能源業逾10萬人遭裁員

新冠肺炎疫情重創能源需求和油價，使美國能源業遭到前所未見的打擊而裁員逾10萬人，大部分被裁掉的職位可能在2021年底前無法恢復。

德勤（Deloitte）指出，3月到8月間美國石油、天然氣和化學等產業裁撤約10.7萬份工作，裁員速度是美國能源業歷來最嚴重。其中未包含放無薪假的人數。

儘管德勤預估美國油價在明年底前會維持在每桶45美元水準，但疫情期間被裁撤掉的職務，高達七成在2021年底前不會恢復。如此大規模裁員也讓外界不再視能源業為工作穩定的產業，從而降低勞工投入意願。

能源業的興衰跟景氣循環有很大關係，但其在疫情期間大裁員的原因之一，是受油價漲跌影響程度較過去嚴重。

德勤發現美國油價每桶漲跌1美元，就可能影響到能源業上游和油田服務業約3,000個工作職務的去留，較1990年代潛在影響1,500個職務的情況嚴重。這表示現在油價變化對業界的影響力是過去兩倍。

專家認為會出現這情況跟頁岩油崛起有關。頁岩油開採技術革新讓美國在2012年即成為全球最大石油與天然氣產國。

但一個頁岩油田的開採枯竭期較傳統油田短很多，因此頁岩油產量讓油價漲跌更波動，從而更容易影響油商做出裁員或增聘決定。

德勤認為能源業大裁員造成的風險，是大量人才與技術工人轉到其他更有希望的產業，讓油商以後更難找到符合要求的技術工人。

德勤預計只有美國油價回到每桶55美元並維持至2021年底，疫情期間被裁撤的職務才可望恢復76％。若油價處35美元，能恢復的職務僅3％。

德勤也指出全球暖化讓再生能源不斷發展，嚴格碳排放標準使石化業更難生存，使因疫情而流失的職務更難回來。