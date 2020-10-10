川普髮夾彎 加碼紓困拚選戰

美國總統川普的紓困立場又見轉彎，白宮擬將疫情紓困金額加碼到1.8兆美元，想拚大選日前達成協議。但傳出眾議院議長裴洛西與財長穆努欽9日的協商仍無結果，就連川普在參院的重量級共和黨盟友，都不看好紓困案能在選前過關。

染疫的川普出院後拋出兩黨紓困談判叫停的震撼彈，沒多久喊出先對航空業和中小企業紓困，現又昭告恢復紓困協商。

川普9日發推文宣布：「疫情紓困協商正在進行當中，規模更大！」白宮高級經濟顧問透露，川普團隊在裴洛西和穆努欽準備周五對話之前，決定提高紓困金額。

川普政府打算將紓困總額，從原先提出的1.6兆美元擴大到1.8兆美元。其中攸關州與地方財政紓困的金額，由先前規劃的2,500億美元，增加到至少3,000億美元。

不過白宮的最新紓困版本，與民主黨掌控的眾議院日前通過的2.2兆美元紓困案，仍有4,000億美元落差。

穆努欽與裴洛西的電話會談歷時30分鐘，裴洛西發言人哈米爾（Drew Hamill）表示，白宮的1.8兆美元紓困新提案，欠缺抑制疫情的廣泛計畫，談判還將持續下去。

由於距離11月3日投票只剩三周時間，共和黨籍參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）認為，兩黨在選前通過紓困案的機率不大。

另一方面，因確診新冠肺炎而暫停競選活動的川普，預計10日（周六）恢復選舉行程，當天在白宮戶外對支持者發表演說。川普計劃12日（周一）前往佛州造勢，佛州是他尋求連任非贏不可的關鍵州。

至於原訂周四（15日）在佛州邁阿密舉行的第2場總統辯論，因川普拒絕改為線上進行而正式取消。

川普9日接受《福斯新聞》專訪時自己爆料，他在八小時前就停止服用任何治療新冠肺炎的藥物。

但根據《路透》分析，美國上周五新增5.8萬新冠肺炎確診病例，創兩個月來新高，此外中西部染疫住院治療人數，連續五天刷新紀錄。