川普染疫後重啟造勢 拜登批魯莽沒良心

美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）接受治療出院後，下週將在佛羅里達州恢復競選連任造勢活動，他的民主黨籍對手拜登（Joe Biden）批評這種行為「輕率魯莽」。

法新社報導，74歲的川普10日將在白宮發表公開演說，這會是他確診以來的首場公開演說。川普也宣布12日將在佛州舉行集會，打算重新展開阻礙重重的造勢活動。

美國總統大選將於11月3日投票。原規劃有3場總統候選人辯論，第2場定於10月15日在佛州邁阿密以市民大會方式舉行，最後一場則在10月22日於田納西州納希維爾（Nashville）舉行。

總統辯論主辦單位先前基於防疫考量，把第2場辯論改採線上形式；川普為了向外界展現自己身強體健、健康改善，已拒絕參加。

川普2日宣布自己感染新型冠狀病毒，住院接受治療3天後，於5日出院。川普說，把辯論改為兩人分別在遠端進行很「荒謬」，還說參加就是浪費他的時間。

拜登陣營發言人貝茨（Andrew Bates）則表示：「川普躲避唯一一場能讓選民發問的辯論會，真丟臉，但不意外。」

共和黨籍的川普拒絕參加15日辯論會後，拜登排定當晚自行舉辦電視轉播、仿效市民大會的活動。

總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）在電子郵件聲明中表示：「很顯然10月15日這天不會有辯論會，總統辯論委員會現在會轉而把重心放在10月22日舉行的最後一場總統辯論會上。」

委員會表示，雙方陣營已同意參與22日的辯論，也會接受必要的冠狀病毒採檢、戴口罩並保持社交距離。

總統辯論委員會宣布取消15日辯論後，川普陣營公關主任墨托（Tim Murtaugh）指控委員會有偏見，稱「並無醫療因素阻止10月15日辯論會進行」。

川普連月來嘲笑拜登在疫情期間待在家中，然而諷刺的是，當川普本週在白宮療養，拜登卻持續在幾個搖擺州巡迴造勢。

拜登昨天造訪亞利桑那州，今天則在內華達州造勢。川普曾在2016年大選拿下這兩州，不過如今這兩州民調都顯示拜登微幅領先。

拜登今天在拉斯維加斯一場駕車入場形式的造勢活動上抨擊川普：「他確診以來輕率魯莽的個人行為，以及這些行為對我們政府造成破壞穩定的影響，實在很沒良心。」

「他沒有採取必要的預防措施來保護自己和他人…我們怎能相信他會保護這個國家？」

拜登登上競選專機時，向那些即將參加川普公開活動的人喊話：「祝好運。除非你戴口罩且保持距離，否則我不會出席。」

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