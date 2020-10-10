全球單日確診35萬再破紀錄 這區增最多

自今年初爆發的新冠疫情至今已長達10個月但不減反增，據世界衛生組織9日公布的報告指出，全球單日確診數高達35萬，超過上周同一數據1.2萬；在單日新增的35萬確診中，歐洲就就佔了3分之一。

據美聯社報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）萊恩坦言新冠疫情至今仍在全球擴散，「全球多數人遭疫情衝擊的風險仍高」，原因仍無解答。他表示，WHO希望世界各國政府必須先保護最可能受疫情衝擊的人們，以及實施諸多防疫措施，並強調世界各國應該不僅關注在嚴格的防疫管制措施，以及強化疫情監控、測試、追蹤系統，以確保曾與接觸過病毒人民的狀況。

相較於數周前，歐洲新增確診急速攀升，如英國的科學家本周通報的新增確診已成數倍之多，法國多家醫院的加護病房已逼近全數無空房，德國可能投入部隊協助疫情擴散，而西班牙馬德里確診攀升，也迫使當地政府宣布緊急狀態。

萊恩也表示，一旦疫情再次失控，封城不可避免，但人們也不應該認為對需要封城的城市立即採取措施後，新增確診數急速反轉。

報導指出，目前全球已有3600萬人確診，並造成超過1百萬人死亡，且專家認為實際上的確診與死亡數據恐會更高。萊恩也曾於5日表示，根據WHO的「最佳估計」，全球恐有十分之一的人口，也就是7.6億人已染過新冠病毒。

文章來源：UN: New daily record as COVID-19 cases hit more than 350,000

（中時新聞網 馮英志）

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