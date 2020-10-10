專家示警華為風險 數位埋伏恐成致命弱點

愛爾蘭重要新興網路媒體Gript今天刊登中央研究院院士朱敬一專文，表示電信巨擘華為的資安疑慮不僅是竊取資料或監聽監看，更可能成為「數位埋伏」，成為在關鍵時刻的致命弱點。

朱敬一在標題為「華為：世界的數位阿基里斯之踵」（Huawei: The World’s Digital Achilles’ Heel）文中指出，關於資訊安全的討論，有些人基於「經驗主義」，要求具體的經驗與例證；有些人則認為只要有相當證據足以推論出漏洞即可，無須親歷險境。何況若對方的目的在關鍵一擊，在關鍵時刻來臨之前，根本找不到證據。

朱敬一特別舉例說明華為風險。他指出，2017年6月29日到7月1日，中國國家主席習近平赴香港參加香港回歸20週年慶祝活動。當時許多媒體報導，在這段期間，香港所有無人飛機「同步地」無法升空，顯然中國相關部門在此關鍵時刻，藉由通訊設備的掌握，癱瘓了民用無人飛機。

他表示，無人機就像有著翅膀與引擎的微型電腦，必須藉由手機控制，當中也有GPS導航用以追蹤飛行路線。香港大部分無人飛機為大疆產品，GPS導航是北斗衛星，其他路由器、基地台、行動電話則多是華為產品。

朱敬一指出，這種「關鍵時刻的不作為」若發生在戰時，造成的衝擊當更為駭人。華為總裁任正非解放軍出身，在中國政府支持下奇蹟式崛起，雖是一家私營公司，公司內部卻設有中國共產黨的職稱「黨委書記」，讓這樣的公司向世界提供數位基礎設施，「阿基里斯之踵」雖然看不見，但危機已然埋伏。

朱敬一是台灣著名經濟學者，曾任行政院國家科學委員會主委，以及駐世界貿易組織代表團常任代表。

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