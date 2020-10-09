2顆不定時炸彈！ 高盛：美股選前恐大跌

2020美國總統大選將在下個月舉行，國會的政策走向、總統的政令宣布，都將影響美國股市的表現。投行高盛集團（Goldman Sachs）的資深分析師認為，由於美國現在面臨著經濟和政治的不確定性，美股可能在大選前大跌。

美國財經媒體報導，高盛資深投資策略師科恩（Abby Joseph Cohen）表示，她非常擔心可能會大跌，因為選舉的因素很難融入模型來預測，像是國會將做什麼？總統會說什麼？當然，還有選舉結果。

她指出，美國股市內的估值存在巨大差距，3月以來的反彈，有很大程度上是受到少數大型科技股的推動，她警告，這可能使市場未來更容易失望，就像川普日前宣布喊停紓困案的協商，就讓美股應聲下跌。她認為，這些模型可能無法正確反映所有的波動，不僅是在市場上，還包括經濟、政策，當然還有投資人的情緒反應。

Cohen強調，基於對公司利潤增長前景的預期及美國聯準會（Fed）採取的寬鬆政策，高盛內部認為，根據企業獲利增長預期和聯準會的寬鬆政策來看，標普500指數目前被「溫和」低估。她抱持謹慎看法，指出大選前的劇烈波動正在加劇，因為目前所有人都在密切關注財政紓困方案的協商談判。

她認為，若民主黨贏得參眾兩院多數席位，將可帶來更多財政政策上的確定性，一些投資者認為若民主黨獲勝，將對2021年及之後的公司利潤和經濟增長前景，具有積極的意義。

（中時新聞網 葉明芳）

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