白宮淪病毒窟！《時代》封面酸爆川普

雖然染疫的美國總統川普自稱從醫院返回白宮後身體狀況好極了，不過隨著白宮內部以及曾與川普接觸後確診的人士愈來愈多，正個白宮仍壟罩在新冠病毒威脅之下，讓《時代》雜誌以白宮屋頂上散播著大量病毒作為最新一期的封面，諷刺川普政府內部鬆散的防疫作為。

最新一期《時代》雜誌指出，川普雖然以「英雄式」從馬里蘭州里德國家軍重返白宮，並喊話「不要讓病毒主宰你的生活」，讓他的鐵粉們與國會盟友們堅信正如同先前他從「通俄門」調查以及民主黨彈劾過關後，這次染疫也會如此。不過，關於川普是否正如他所說的已經康復，若根據在白宮御醫僅給的少量關於川普的健康資訊，其實並不清楚；也有其他醫學專家質疑染上如此嚴重疾病的川普應該接受正常治療，才能讓總統痊癒。

TIME's new cover: Patient zero and the White House coronavirus outbreak https://t.co/AYVoRT84n9 pic.twitter.com/HwKKpR3hBU — TIME (@TIME) October 8, 2020

《時代》指出，以強人形象為名的川普，在他眼裡是不存在障礙的，那怕是致命的病毒。他將9月26日的提名保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官作為刺激選情的「十月驚奇」，但在這場近百人的提名儀式上，幾乎人人沒戴口罩，甚至在入座前還還彼此擁抱交談，座位之間也沒有保持社交間距，而在川普確診之後，這場提名場合也傳出至少7名參與人士確診，但這就是白宮自疫情爆發以的處理方式，也就是認定病毒其實威脅不大。

另外，當9月29日的首場總統大選辯論時，當時他不僅讓這場辯論淪為「史上最混亂大選辯論」，川普家族的多數成員也被媒體捕捉到他們一進辯論會場就脫下口罩，甚至不理會在場醫療人員的提醒。隔日，川普前往明尼蘇達州的「室內」造勢與募款，但此時他的長期助理希克斯（Hope Hicks）身感不適。不過川普仍毫無警覺，在沒帶口罩下前往紐澤西高爾夫球俱樂部參加募款活動，甚至聲稱「疫情結束就在眼前」，不過當天晚上，有媒體揭露希克斯確診後，才讓川普在推特上宣稱自己接受檢測後發現確診。

隨後，不論是從大法官提名儀式到總統大選辯論，愈來愈多曾接觸過川普的人士傳出確診，包括包括共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、李（Mike Lee）、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）等人；而川普私人助理盧納（Nicholas Luna）與白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）之後也傳確診，讓整個白宮都壟罩在病毒威脅之下。

《時代》指出，根據康乃爾大學與哈佛大學的研究，隨著愈來愈多與川普或白宮有關的人士傳出確診，顯示川普他不僅是美國的超級傳播者，更是錯誤資訊、恐懼與分裂的最大來源。但對川普而言，科學只不過是另一個「深層政府」（Deep State）的謊言，不過是另一個任他霸凌的魯蛇。報導最後指出，他本來可以更負責，但他的意識形態就是要展現強大；雖然要將他總統執政表現蓋棺定論仍過早，但總有一天人們會認清他最大的過失。

文章來源：Donald Trump’s COVID-19 Diagnosis Is Forcing Him to Face His Personal—and Political—Vulnerability

（中時新聞網 馮英志）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!