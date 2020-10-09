馬德里拒絕封城 中央揚言強制執行

西班牙政府今晚表示，馬德里自治區政府應依衛生部政令，實施防疫旅行限制措施，否則中央政府將宣布緊急狀態，以強制馬德里遵行。

在西班牙中央與地方政府最新的緊張關係中，中央政府宣稱，若馬德里自治區政府不實施防疫限制措施或是不要求調停，中央政府將在明天上午召開特別內閣會議，宣布進入緊急狀態。

馬德里為歐洲疫情重災區之一，衛生部下達防疫令，禁止所有非必要旅行進出馬德里市區和鄰近9個城鎮，馬德里當局在2日不情願地遵行中央防疫令。

但是，馬德里地方法院今天作出裁決，取消防疫限制措施，並指中央政府的強制令已逾越權限，所採取的限制令已經干預基本人權。

依西班牙法律，在緊急狀態下，授權中央政府執行封鎖令，在西國首波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，便是依此執行防疫限制規定。

根據中央政府聲明，社會主義派總理桑傑士（Pedro Sanchez）告訴馬德里自治區保守派主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso），若不施行防疫措施，就要宣布緊急狀態，由中央政府單方面執行防疫措施。

阿尤索表示，自治區官員明天上午將召開會議，討論因應之道。

她說：「我們希望協議出一個方案，既嘉惠市民，又明確可行。」

右翼政黨「民聲黨」（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）則表示，若中央政府宣布新的緊急狀態，他將呼籲全國在12日進行抗爭活動。