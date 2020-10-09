新冠重創經濟 世銀：南亞經濟萎縮7.7%

世界銀行發表的最新報告表示，新型冠狀病毒疫情重創全球經濟，南亞經濟2020年陷入史上最嚴重的衰退，經濟萎縮7.7%，印度2020財政年度的經濟將萎縮9.6%。

世界銀行（World Bank）昨天發表半年一次的「聚焦南亞」（South Asia Focus）報告，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情打擊，南亞在經歷過去5年每年經濟平均成長6%後，2020年正陷入有史以來最嚴重的經濟衰退，萎縮幅度超乎預期，達7.7%。

不過，報告預測，南亞2021年經濟可反彈成長4.5%。但考量人口成長因素，南亞的人均收入將比2019年的估算低6%，這顯示南亞經濟雖預料在2021年反彈，但不會抵銷冠狀病毒對本區域經濟造成的持久傷害。

世界銀行表示，和先前南亞經濟衰退主要是因投資和出口下降所導致的不同，這次經濟衰退主要是因為私人消費下滑10%；傳統上，私人消費是南亞需求的支柱，也是經濟的核心指標。

個別國家來看，經濟仰賴觀光收入的馬爾地夫受疫情打擊最大，世界銀行估計，馬爾地夫今年的經濟大幅萎縮19.5%。

南亞經濟萎縮第二嚴重的是印度，世界銀行在報告中說，南亞最大經濟體印度受2019冠狀病毒疾病衝擊，預計2020財政年度的經濟將萎縮9.6%。印度財政或會計年度從當年4月1日起至翌年3月31日止。

世界銀行南亞地區首席經濟學家狄默（Hans Timmer）說，印度的經濟情況比以往任何時候都糟糕，甚至比爆發國際收支危機時還要糟糕得多。40年前爆發的國際收支危機，導致南亞和印度經濟萎縮到創紀錄的低點。

狄默說，印度經濟遭受重創的原因之一是在疫情初期實施非常嚴格的封鎖政策，這項政策為經濟帶來的傷害反映在4到6月這季的經濟萎縮中。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）表示，樂觀的一面是印度外匯存底達到歷史最高水準，截至9月18日那週，印度外匯存底達5450億3800萬美元；之前外匯存底曾於1991年3月底暴跌到58億美元，僅勉強夠支付3個月的進口費用。

今年新型冠狀病毒疫情爆發前，由於總理莫迪政府的廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策缺乏良好配套措施，印度經濟已受重創，再遇上疫情的嚴格封鎖，讓惠譽國際信用評等公司（Fitch）、高盛集團（Goldman Sachs）和亞洲開發銀行分別預測印度經濟2020年將萎縮10.5%、14.8%和9%。

世界銀行的報告表示，印度的製造產出大幅萎縮，貧困和脆弱家庭生活相當艱困，特別是非正規經濟中打零工的外地移工和工人。整體而言，這次病毒全球大流行使城市的貧困群體更加貧困，造成一系列非農業就業的「新貧困」。

另外，這份報告顯示，斯里蘭卡也在這波疫情中受創嚴重，估計2020年經濟將萎縮6.7%。斯里蘭卡外債高築，中國就占10%。斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）兄弟今天會見由中華人民共和國國務委員楊潔篪率領的高層訪問團，討論債務等問題。