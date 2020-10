雞尾酒抗體+類固醇 川普心理健康受關注

美國總統川普罹患新冠肺炎,接受雞尾酒抗體治療,並服用類固醇,引發關於他精神狀況的廣泛擔憂。民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)周四宣布,將成立委員會,以評估他的心理健康,還有他擔任總統的能力。

「明天過來這兒,」她告訴國會山莊記者,「我們會談憲法第25修正案。」據《衛報》(The Guardian)與《每日郵報》(DailyMail)8日報導,這個委員會將是動用美國憲法第25修正案(the 25th amendment),以罷免總統過程的一部份。這幾天川普不斷推文,發出既古怪,又自相矛盾的聲明。裴洛西指出,川普目前在白宮接受新冠肺炎治療,竟然說出自己還很年輕等,與現實脫節的話,令人憂心不已。

例如,74歲的川普周四接受出院以來的第一次專訪,對福斯財經新聞網(Fox Business Network)說:「我回來了,因為我是完美的樣本,而且還年輕得要命。而我能這樣,實在很幸運。」

另一方面,川普則說裴洛西瘋了,應該加以觀察,並指控她在密謀政變。「瘋狂南希才該接受觀察,」川普推文反嗆道,「他們說她瘋狂不是沒來由的!」此外,他還轉發了共和黨眾議員葛林(Mark Green)的推文說,裴洛西在策劃政變,「她已經把彈劾武器化,還有甚麼能阻止她把憲法第25修正案武器化的?」

無論如何,裴洛西和專精美國憲法的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)周五將舉行記者會,宣布成立解除總統職權法委員會(Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act),以確保總統能有效,並持續不斷地領導國家。

雖然這委員會成立需要眾院批准,但由於民主黨是眾院多數黨,因此應該不成問題。然而,成立委員會還需要通過參院這關,但主掌參院的共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)卻不太可能提案。

裴洛西周四警告,她正在研究罷免川普。去年12月她發動彈劾,雖然眾院通過兩項彈劾條文,但最後參院還是擋了下來。

(中時新聞網 楊幼蘭)

