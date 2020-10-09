雞尾酒抗體+類固醇 川普心理健康受關注

美國總統川普罹患新冠肺炎，接受雞尾酒抗體治療，並服用類固醇，引發關於他精神狀況的廣泛擔憂。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周四宣布，將成立委員會，以評估他的心理健康，還有他擔任總統的能力。

「明天過來這兒，」她告訴國會山莊記者，「我們會談憲法第25修正案。」據《衛報》（The Guardian）與《每日郵報》（DailyMail）8日報導，這個委員會將是動用美國憲法第25修正案（the 25th amendment），以罷免總統過程的一部份。這幾天川普不斷推文，發出既古怪，又自相矛盾的聲明。裴洛西指出，川普目前在白宮接受新冠肺炎治療，竟然說出自己還很年輕等，與現實脫節的話，令人憂心不已。

例如，74歲的川普周四接受出院以來的第一次專訪，對福斯財經新聞網（Fox Business Network）說：「我回來了，因為我是完美的樣本，而且還年輕得要命。而我能這樣，實在很幸運。」

另一方面，川普則說裴洛西瘋了，應該加以觀察，並指控她在密謀政變。「瘋狂南希才該接受觀察，」川普推文反嗆道，「他們說她瘋狂不是沒來由的！」此外，他還轉發了共和黨眾議員葛林（Mark Green）的推文說，裴洛西在策劃政變，「她已經把彈劾武器化，還有甚麼能阻止她把憲法第25修正案武器化的？」

無論如何，裴洛西和專精美國憲法的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）周五將舉行記者會，宣布成立解除總統職權法委員會（Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act），以確保總統能有效，並持續不斷地領導國家。

雖然這委員會成立需要眾院批准，但由於民主黨是眾院多數黨，因此應該不成問題。然而，成立委員會還需要通過參院這關，但主掌參院的共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）卻不太可能提案。

裴洛西周四警告，她正在研究罷免川普。去年12月她發動彈劾，雖然眾院通過兩項彈劾條文，但最後參院還是擋了下來。

文章來源：Pelosi: Congress will discuss rules for Trump’s removal under 25th amendment Democrats plan to create commission to review president’s fitness for office as speaker warns of ‘disassociation from reality’

文章來源：BREAKING NEWS: Nancy Pelosi announces she is launching commission on Donald Trump’s ‘capacity for office’ in move towards using 25th Amendment to remove him – as he goes on twitter rant calling her crazy and accusing her of a ‘coup’

（中時新聞網 楊幼蘭）

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