美女州長險遭綁架 批川普一句話煽動害慘她

美國聯邦調查局8日宣布查獲一起針對密西根州長惠特梅爾的綁架案，並對13人以叛國罪進行提起訴訟。不過，惠特梅爾表示，川普的言論，對極端主義份子而言根本是「戰吼號召」，但川普也反駁自己否定任何極端主義，並嗆明明是自己執政很爛還怪他身上。

據《國會山莊》與《每日郵報》報導，聯邦調查局（FBI）指出，這個組織策劃在11月3日美國總統大選前綁架惠特梅爾。而在破案不久，民主黨籍的惠特梅爾（Gretchen Whitmer）在演說中表示，共和黨的川普總統在7個月內處理疫情中，一再拒絕科學、忽視自家公衛專家，助長人民之間的不信任，並對那群播散恐懼、仇恨以及分裂的人們搧風點火，讓其找到同溫層。

惠特梅爾更名點川普在先前辯論時，不願批評白人至上主義團體「驕傲男孩」，甚至要他們「稍安勿躁、做好準備」，但這些仇恨團體才不會視川普的話為對他們的駁斥，反而如同在戰場前線，鼓舞士兵向前衝刺的「戰吼」。

惠特梅爾表示，當我們的領袖談話時，每一言一語都具有份量，但「當我們的領袖與極端主義者見面、甚至鼓勵或是與其他國內恐怖分子多交集，只會讓他們的行動更為合法化，彼此成為同謀；當他們共同鼓吹仇恨言論時，他們就是共犯」。

不過，川普對於惠特梅爾說法不以為然。他在推特上表示：「惠特梅爾的執政很糟，把當地每個人都封在城內，除了他先生等社會活躍份子；聯邦政府提供了偉大的密西根人民大量幫助，我的司法部門與聯邦執法機構宣布這起綁架陰謀計畫破案，她不但沒感謝我，反嗆我是白人極端主義」。

川普也再次強調反對任何極端主義，不論是反對他、攻擊他的人們，會捍衛所有美國人民，同時呼籲惠特梅爾結束封鎖，開啟校園與教會。密西根州是這次選舉主要戰區之一，最近民調顯示，拜登在此暫居領先態勢。

文章來源：Michigan governor says Trump’s words inspire extremists

（中時新聞網 馮英志）