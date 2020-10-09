川普暗指被陣亡將士遺族傳染 恐得罪鐵票

美國總統川普正苦於鞏固他的軍眷鐵票，但他8日卻暗指是在白宮接見美軍陣亡將士遺族時被對方傳染新型冠狀病毒。

「紐約時報」報導，川普接受福斯財經新聞網（Fox Business）電話訪問時說，他已找出自己染病的一個可能場合，應該就是在接見陣亡將士遺族時被傳染，「因為他們不時靠近到跟我的臉頰僅1吋的距離」。

川普：他們對我又抱又親

川普說：「他們想跟我擁抱與親吻，也的確這麼做了，坦白說我也沒要他們往後退，我不會這麼做，但我有講這樣子顯然滿危險的。」

紐時認為，川普幾週前才被媒體踢爆曾私下批陣亡美軍為「魯蛇」，不愛戴口罩且老是看輕疫情的川普這回看似又把自己染疫怪到陣亡將士遺族頭上，在民調落後待衝刺之際不啻雪上加霜。

法新社報導，川普確診染疫出院回到白宮不到一週，今天對外表示可能會在10日晚間出席造勢活動，地點可能在佛羅里達州。

出院不到一週 川普盼10日佛州大造勢

白宮醫師宣布總統10日可以恢復參與公眾活動後，川普接受福斯新聞（Fox News）電訪時說，他現在覺得自己「很好」，很想恢復競選活動。

他說：「如果我們有足夠時間籌備，我想我會在10日晚間舉行造勢…地點可能在佛羅里達州，隔一晚可能會在賓州舉行。」

他也說，可能會在明天再作採檢。

川普宣布自己確診後2日住院，5日出院返回白宮。

白宮醫師康利（Sean Conley）今天表示，川普已經完成治療，生命徵象與身體檢查維持穩定，沒有病情惡化跡象。他預期川普在10日就能恢復參與公眾活動。

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