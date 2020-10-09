台美建交將成10月大驚奇？揭川普恐怖算計

距離美國總統大選不到1個月，許多媒體民調顯示美國總統川普支持度落後民主黨候選人拜登。對此，有港媒認為，川普為了連任有可能冒險在外交上承認台灣，成為戰時總統（wartime president）以挽救選情，到時真的就上演最大的「十月驚奇」！

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）國際關係教授Kai He和國際關係高級講師Huiyun Feng投稿港媒《南華早報》，內容提到，美國近來派遣高階官員訪台，美駐聯合國大使更在大陸十一國慶前，公開支持台灣加入聯合國。除此之外。川普政府更對台出售包括長程飛彈等七項武器系統，都對台海局勢相當敏感。

文中分析，由於川普目前選情不佳，為達連任，川普有可能走險棋來扭轉劣勢。不排除川普將繼續大打台灣牌來抗中，更有可能在外交上承認台灣，製造真正的「十月驚奇」。

文章認為，如果川普真的這樣做，對全世界將市場大災難。因為川普一旦下如此決定，無疑是踩到大陸紅線，大陸領導人習近平在別無選擇下，只能對美開戰。這就正中川普下懷，因為這可讓其取得「戰時總統」的權限，且回顧美國歷史，「戰時總統」較易在戰爭狀態下取得連任。雖然這種可能性看似牽強，但也不能排除其可能性，對台灣政府而言，應更謹慎看待川普政府的舉動。

（中時新聞網 陳弘美）