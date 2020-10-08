CNN預估選舉人團票數 拜登可望拿下290張勝選

距美國總統大選不到一個月，CNN電視台公布最新選舉人團票數預測顯示，民主黨總統候選人拜登可望獲得290張選舉人票，此為今年來首度超越270票的勝選門檻，至於總統川普僅能拿下163張選舉人票。

CNN預測，拜登可能拿下290張選舉人票，其中203張來自於民主黨鐵票區，像是加州、維吉尼亞州與紐澤西州等，而87張來自傾向支持拜登的州，包括密西根州、賓州與威斯康辛州等。

川普預估將取得163張選舉人票，其中125票來自於堅定支持他的20州，例如南卡羅萊納州、阿拉巴馬州與田納西州等，剩餘的38張來自於傾向支持他的德州。

至於搖擺州票數多達85張，分別來自於佛州、喬治亞州、愛荷華州、緬因州第二國會選區、北卡羅萊納州與俄亥俄州。換言之，川普必須拿下全部搖擺州，同時從傾向支持拜登的州搶來至少22張選舉人票，才有可能贏得連任。

拜登不僅在女性、中間選民、非白人與大學教育程度以上族群擁有明顯領先優勢，在男性、白人與老年選民支持度同樣不輸給川普，其中，後者曾是川普2016年大選獲勝關鍵。

川普因確診新冠肺炎後不得不暫停競選活動，這令他十分著急，在上周首場總統辯論時，川普頻頻搶話、表現欠佳，失去扭轉選情的最佳機會。更糟的是，他染疫後重返白宮卻脫口罩示人，試圖營造抗疫英雄形象以挽救選情，反惹來公衛專家批評。

而拜登維持穩定領先原因之一，是他砸錢大做廣告宣傳。以賓州為例，拜登競選廣告預算高達4,800萬美元，勝過川普的2,100萬美元。

另根據路透／易普索（Reuters/Ipsos）調查顯示，在佛州、亞利桑那州、密西根州、威斯康辛州、賓州與北卡羅萊納州關鍵六州中，拜登在前五州支持度皆領先川普，幅度介於2～8個百分點不等，僅北卡羅萊納州打成平手。