拜登民調領先 醫療保健股受關注

美國總統川普確診新冠肺炎後，對手拜登民調領先幅度拉大，令投資人聚焦今年以來行情低迷的醫療保健類股打算進場撿便宜，儘管拜登宣稱上任後將推動健保改革。



假設11月3日大選由民主黨候選人拜登得勝，且參議院也由民主黨主導，新任政府勢必想辦法打壓近年高漲的處方藥價格，並推動健保改革。



照理說民主黨執政對醫療保健類股前景不利，但部分分析師認為這層隱憂早已反映到股價上。況且，疫情爆發以來各大藥廠積極研發新藥及疫苗，獲利前景相對穩定。



今年4月底以來，標普醫療保健類股漲幅僅7％，不及標普500指數的17％漲幅，且兩者之間的本益比在9月創下25年來最大差距。



川普在10月2日宣布確診後，拜登在10月4日民調創下1個月來最大領先幅度。Edward Jones醫療保健類股分析師伊凡斯（Ashtyn Evans）表示：「隨著拜登民調不斷領先，醫療保健類股表現開始些微落後大盤。」



登在競選期間提出公共健保方案（Public Option），在由政府支持的健保方案之外保留民營保險公司提供的健保方案，讓消費者依自身需求選擇。另一方面，拜登也打算強化平價健保法案。



由於川普也曾主張壓低處方藥價格，因此這項政見被視為兩黨共通。況且，在疫情尚未緩和前政府仍須仰賴藥廠研發解藥及疫苗，估計短期內還不會對藥價下手。



UBS全球財富管理公司分析師波多克（Eric Potoker）表示：「我們認為下一屆國會很有可能推動健保改革，化解健保產業及投資人對長期未來的疑慮。」



RS Investments投資組合經理人查德維克登（Melissa Chadwick-Dunn）也表示，疫情激勵各大藥廠不斷創新，而創新正是擊敗市場動盪的最佳利器。