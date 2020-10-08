花旗風險管理不當 吞聯準會4億美元罰單

今（10/8）日國際財經新聞重點摘要：

1.花旗風險管理不當 聯準會開罰4億美元

聯準會7日宣布美國第三大金融機構花旗集團風險管理系統藏有重大漏洞遲遲未見改善，因此依法院命令對花旗罰款4億美元。

聯準會於法院命令中指出，花旗從資料管理、政府通報到資本規劃等多重領域的風險管理及內部控管制度漏洞百出。多年來聯準會及美國貨幣監理署（OCC）私下要求花旗執行長高沛德（Michael Corbat）將風險管理系統視為優先改革項目，但至今毫無進展，才讓政府決定開罰。

花旗面臨的4億美元罰金雖然可觀，但不及2016年富國銀行爆出假帳號醜聞後所招致的罰金。2018年美國貨幣監理署對富國銀行罰款超過10億美元。

（工商時報 陳穎芃）

2.線上購物翻倍 特易購上半年獲利增28.7％

英國連鎖超市巨擘特易購(Tesco)今年上半獲利增加近30%，主因為新冠疫情期間消費者更願意到超市購物，以及線上訂單的倍增。

特易購在截至8月29日的上半年稅前獲利增加28.7%，為5.51億英鎊(約7.08億美元)。該公司上周才迎接新任執行長墨菲(Ken Murphy)，接替在位六年的前任CEO路易士(Dave Lewis)。

今年上半特易購為線上購物，每周運送翻倍的150萬個貨運箱(slots)，包括為67萬名弱勢人士服務。食物產品需求增加，但衣服銷售下跌17.2%。

上半年在英國和愛爾蘭的銷售成長8.6%，來到243億英鎊，然公司補充，新冠疫情相關的成本已經來到5.3億英鎊。

與許多競爭對手相同，特易購在疫情大流行之時正在調整公司策略。特易購正在尋求出售泰國、馬來西亞和波蘭的業務。

特易購新任執行長必須在年底主要節日來臨之時帶領公司度過新冠挑戰；另外英國無協議的脫歐之後，其影響即將顯現。預期未來失業將增加，消費者將更看緊荷包，超市的爭奪客戶錢包戰爭將更激烈。而特易購在轉虧為盈以完成後，新執行長可能焦點放在長期發展以及新業務的開拓。

（時報資訊 張朝欽）

3.印度對鴻海三星提供補貼 促進在地生產

印度政府為加速印度製造計畫(Make in India)以及產業在地生根，目前已經對鴻海和三星等16家手機製造商提供補貼。

據日經新聞報導，印度政府預期未來五年的產出整體將來到10.5兆印度盧比(約1430億美元)，其中更有六成為出口；而由製造商直接創造出的就業，在該期間內將達到20萬個。

印度政府在四月針對手機和電子零件產品推出生產相關激勵計畫「PLI」(Production Linked Incentive)，對上述手機製造廠商的補貼則為在該PLI計畫規定之下所進行。印度希望能活化在地製造，在未來五年，製造商可獲得銷售的4%~6%的相對應補貼，遠高於2019財年的水準；而獲補貼者則需每年增加投資和銷售成長，以符合於補貼要求。

除了鴻海，或補貼企業也包括緯創和和碩等蘋果iPhone代工廠商。包括Lava的印度本土手機製造商以及六家當地的零件製造商亦進入獲准行列。

印度在上一財年總計製造了約3.3億支手機，總價值高達300億美元，表現遠優於此前的財年。印度總理莫迪(Modi)希望加速讓印度成偉手機製造中心，特別在美中緊張衝突中，拉攏供應商從中國遷往印度。

（時報資訊 張朝欽）