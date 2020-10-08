10/8原物料期貨市場掃描

周三原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-賣壓出籠 紐約期金跌至近一周低點

因美國總統川普表示，大選前將暫停經濟刺激計畫談判，促使賣壓出籠，儘管川普後來改口願意簽署幾項援助措施，期金價格仍走跌近1%，並至近一周低點。

周二(6日)聯準會(Fed)主席鮑爾呼籲，應向企業與家庭提供更多援助，以防止剛起步的經濟復甦再陷入停滯狀態；另外市場關注聯準會(Fed)將公布的最新會議記錄，以尋求貨幣政策走向。

周三(10/7)報價，12月黃金跌18美元，報每盎司1890.8美元，12月白銀跌0.02美元，報每盎司23.9美元，1月白金跌3.5美元，報每盎司866.8美元，12月鈀金跌9.1美元，報每盎司2382.1美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買盤進場 激勵LME期銅漲2.3％

因最大金屬消費國中國需求穩健，提振市場消費信心，進一步吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨普漲，其中期銅漲2.3%，為表現最佳之金屬；分析師表示，美國總統川普(Donald Trump)將暫停經濟刺激計畫的談判，致市場憂心拖累金屬需求，估計恐對各基本金屬走勢構成一定壓力。

周三(10/07)報價，期銅上漲149美元，報每公噸6679美元；期錫下跌70美元，報每公噸18110美元；期鎳上漲84美元，報每公噸14604美元；期鋅下跌6美元，報每公噸2357美元；期鋁上漲18.5美元，報每公噸1783.5美元；期鉛上漲22美元，報每公噸1802.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-談判陷僵局 美油期貨下跌1.8％

美國總統川普宣布，停止與民主黨間就新一輪刺激法案的談判，打擊投資人對經濟提振的期望。分析師指出，川普退出談判為經濟後勢帶來更多不確定性，但也不排除是為了總統大選，而將新一輪紓困案當成選票的籌碼。

此外，據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至10月2日當周，原油庫存增加50萬桶，高於分析師原先預估之增加29萬桶，終場引發市場賣壓。其中美國原油跌幅1.8%，倫敦原油跌幅1.6%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.72美元，報每桶39.95美元；11月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.66美元，報每桶41.99美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-颶風威脅 紐約棉花漲至2個月高點

投資人擔憂颶風可能對三角洲作物損害，且近日美國穀物期貨因天氣威脅生產而支撐強勁走勢，亦提振棉價進一步走高；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅66.29美分；而12月棉花期貨漲1%，報每磅67.59美分。

中國鄭州商品期貨交易所因適逢十一國慶日連續假期，10/1至10/8棉花市場休市；庫存方面，截至10月6日，ICE登記庫存19789包，與前一日增加1914包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價減少 BDI指數回跌2.5％

儘管中國因水患使得農作物收成銳減，以致災後穀物採購量需求增加，促使巴拿馬型船運價微漲，但受海岬型船運價減少逾1400美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加所帶來的獲利，終場BDI指數呈跌。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌53點，收2044點，跌幅2.5%；海岬型運費指數(BCI)下跌173點，收4035點，跌幅4.1%；其平均日租金為每艘33465美元，減少1431美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲16點，收作1410點，漲幅1.1%，其平均日租金為每艘12694美元，增加145美元；超輕便極限型運費指數(BSI)維持平盤，收作985點。

（商品行情網 王聖為 ）