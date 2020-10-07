白宮御醫未吐實川普病情？專家揭關鍵

美國總統川普新冠肺炎確診後，歷經4天住院療程，已返回白宮。對於他能快速出院，外界疑惑不已。白宮醫師6日在記者會中表示，川普在過去24小時間已符合出院標準，但仍未脫離險境。前台大感染醫師林氏璧認為，川普幾天內有惡化的風險，應觀察拿掉類固醇後的反應。

川普出院並返回白宮後，白宮首席醫師康利及醫療團隊在美國下午時間召開記者會，說明川普最新病情，林氏璧在個人粉絲專頁發文，第一手解讀白宮醫師為川普處置的狀況。

康利指出，過去24小時川普持續進步，距離川普上次發燒已72小時以上，他的血氧濃度正常，川普在過去24小時間已符合所有醫院的出院標準。康利提到，雖然總統也許尚未完全脫離險境，醫療小組和個人一致認為，一切評估，尤其是總統的臨床狀態，都證明他能安全返回白宮，到時候他會受到全天候的世界級醫療照護。

有關川普的用藥狀況，星期日晚上給予了第三劑的瑞德西韋，肝腎功能都正常，預計在今晚回白宮前給完第四劑的瑞德西韋，明天會完成五天的療程。最後，類固醇的部份，仍會繼續給予，他精神好，可以吃喝，自行活動和工作。

記者提問，類固醇通常用於新冠重症，是否有過度治療的問題？他還在用類固醇，如何出院？白宮有這麼多例確診，如何確保感控措施是安全的？是否擔心發病七到十天時病情有可能惡化，有計畫如何應對嗎？外界也好奇，川普是否有肺炎？是否還有傳染他人的可能？

康利說，讓病人出院帶藥回去是常規，他回到白宮還是會有不間斷的醫療照護。（顯然迴避了最重要的問題），還提到川普已做了標準的影像學檢查，但細節無法透露。康利指出，CDC指引是10天後沒有傳染力，但每人可能會不同，我們會持續檢測。

對於這場白宫醫師記者會，林氏璧說，如果自己是川普的醫師，會勸他觀察久一點。因為10月7~10日左右有惡化的風險，且應該要觀察拿掉類固醇後的反應。如果讓病人出院，結果三、四天後就插管回來，很可能就被告了。但川普的情形顯然和一般人的出院不一樣，他應該是自己很想早日回到白宮，且白宮也有足夠的醫療設施。

林氏璧觀察，川普回到白宮發表一分鐘影片，看起來神采奕奕，要大家不用害怕新冠，別讓病毒主宰你的生活。這顯然是選舉語言，可能還太早了一些，你自己都還沒完全脫離險境呢。再看看吧。

文章來源：日本自助旅遊中毒者

（中時新聞網 徐秀娥）

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