川普執意參加下場電視辯論 拜登直搖頭

今（10/7）日國際財經新聞重點摘要：

1.拜登：川普若仍有病毒 就不該舉行辯論

相較於美國總統川普表示自己準備好參加下一場電視辯論，對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）6日（周二）則對此持質疑態度，他指出，倘若川普仍感染新冠病毒，原訂下周舉行的辯論應該取消。

拜登強調，10月15日在邁阿密進行的辯論會，應該採取嚴格的防疫措施，因為疫情爆發已衝擊川普與一批白宮官員，「這是很嚴重的問題」。

拜登在賓州進行競選活動後向記者提及，「假使他（川普）仍然有新冠病毒，我們就不該舉行辯論。」

（工商時報 陳怡均）

2. 手機熱銷＋華為急單 三星上季獲利估大增35％

在三星電子公布第三季初估財報前夕，分析師表示，受惠於強勁的智慧手機銷售，以及在華為的記憶體急單挹注下，三星上季獲利可能飆升逾三分之一。

全球最大記憶體供應商三星電子預計將於周四公布7～9月季度的初估營收與營業利益數據。

根據Refinitiv SmartEstimate調查，三星電子第三季營業利益可能較去年同期成長35%，達到10.5兆韓元，而營收估將較去年同期成長3%。

雖然三星整體晶片業務乏善可陳，但分析師表示，來自中國智慧手機製造商華為的訂單可能帶來提振。分析師表示，美國自9月中旬起祭出制裁，禁止華為在未經許可的情況下，採購使用美國技術製造的晶片，但在此之前，華為可能已經備好庫存。去年三星的晶片業務約占其整體獲利的一半。

分析師表示，其美國同業美光（Micron Technology Inc）上月公布意外強勁的獲利，可能就是受益於華為急於確保庫存水位的急單效應。

HI Investment＆Securities分析師表示，華為從8月底發出的緊急訂單推升三星的DRAM和NAND晶片出貨量，抵消了價格疲軟的影響，並緩解了半導體獲利的衰退。根據DRAMeXchange的數據，第三季DRAM與NAND晶片價格下跌。

智慧手機事業去年占三星整體獲利的三分之一。在新冠肺炎情削弱今年上半年的銷售後，目前手機需求已經反彈，可望帶動該事業獲利大幅成長。分析師預估三星第三季智慧手機出貨量較第二季成長48%，達到8000萬支。

然而受到大客戶蘋果公司延後推出新款iPhone手機影響，三星的顯示器部門獲利可能下滑。但分析師表示，由於線上銷售成長，以及削減營運成本發揮成效，三星的電視機與家電部門獲利可能成長。三星將於在本月底公布完整財報。

（時報資訊 柯婉琇）

3. 航空業250億美元救命金 川普：國會快通過 我立刻就簽！

在新冠疫情期間航空旅行仍然低迷不振，美國總統川普周二晚間呼籲國會應迅速為美國航空業提供新一輪250億美元的援助措施。

稍早前，川普才宣布已指示其政府停止就新一輪新冠紓困案與民主黨議員進行的協商，直到大選之後，此舉似乎阻斷了美國航空業取得新一輪250億美元金援，使數萬員工能再保住工作六個月的機會。

川普周二晚間在推特上發文，要國會「立即批准250億美元的航空業薪資援助計畫……我現在就會簽！」川普並表示，國會可以動用先前新冠紓困措施中未使用到的資金為航空公司注資，並動用另一項方案援助小型企業。

美國眾議院議長佩洛西的發言人尚未回應川普的發言。

美國國會議員將於10月19日重返議會，屆時可能做出新的嘗試，通過一項獨立的措施提供航空業所尋求的250億美元金援，雖然援助航空業的想法早已獲得朝野兩黨大力支持，但法案最終能否過關仍具變數。由於國會仍無法通過額外的援助措施，美國航空周三起將關閉在11個小型機場的服務。

（時報資訊 柯婉琇）

4.川普喊停紓困協商 油價走跌

由於美國總統川普喊停新冠疫情振興方案協商，加上美國原油庫存超出預期，國際油價7日（周三）亞洲早盤應聲下挫。

布蘭特原油期價跌落1.88％至每桶41.85美元，美國原油期價重挫2.26％至每桶39.75美元。

美國石油學會（American Petroleum Institute）最新公布數據顯示，上周美國原油庫存增加95.1萬桶，高於市場預期，也是油價承壓的原因之一。

（工商時報 陳怡均）