超神準預言又來 12月將有超級大災難？

日前因精準預言新冠肺炎疫情被媒體大肆報導的印度神童阿南德，又預言今年12月將有「超級大災難」。阿南德認為，今年12月20日全球將再度面臨大災難，並持續至2021年3月21日，他預言有可能是疫情二度大流行，也可能是出現超級細菌。

印度14歲天才少年阿南德在YouTube發布的影片中指出，由於木星與土星將在12月20日完全相合，造成的危機將遠遠超過新冠疫情；此外，他還預測，明年2月10日會發生更大的天象變化，造成全球經濟崩盤，這樣的災難將維持至11月才會好轉。

阿南德曾在去年8月發佈的影片中，以占星術預言全世界將遭遇災難，從2019年11月開始，到今年3、4月進入高峰，並在5月29日後走出困境，疾病的蔓延和嚴重性都會趨緩，但6月前不會有好消息。

此外，他在5月發佈的影片中表示，今年國際局勢緊張，世界多處有可能爆發戰爭，而且由於2020年6月21日的日食陰影將投射在中印地區，因此會受到影響。不料中印邊界今年6月15日爆發軍事衝突、伊朗和美國今年初發動空襲、南北韓也爭端不斷。這樣的預言雖然當時曾引起外界批評，但隨著疫情、戰爭及全球股市大跌等大事一一獲得驗證，令人擔憂今年的「神預測」會再度成真。

（中時新聞網 尉遲佩玉）