反壟斷大改革?美眾議院磨刀霍霍向科技巨頭

美國眾議院司法委員會反壟斷小組近1年來不斷對美國科技巨頭進行調查，預料調查報告將在最近幾日公布，外媒報導指出，一份共和黨議員的回應備忘錄暗示，可能會傾向要求這些大型科技公司拆分業務。

據《路透》、美國雜誌《POLITICO》報導，該份調查報告由該委員會主席、民主黨的西奇里尼（David Cicilline）為首撰寫。

報導引述共和黨議員Ken Buck的備忘錄指出，民主黨提議，未來將禁止大型科技公司發展不同業務領域，這等同是要求目前被調查的4大科技巨頭，包括臉書、蘋果、亞馬遜以及Google將手上的不同領域業務拆分。Ken Buck表示，兩黨對於強大的科技公司所擁有的影響力感到憂心，認為這些公司將以併購行動來殲滅可能發展的對手，並引導民眾使用自家產品。

若該案成真，臉書除了本身社群平台，連帶旗下的Instagram和WhatsApp恐怕會面臨拆分命運。搜尋引擎Google也擁有影音社群平台YouTube以及作業系統Android；亞馬遜則是電商平台、雲端業務服務，目前也打算推出整合服務，甚至進軍雲端遊戲產業；蘋果則是擁有龐大的裝置生態系，但若該法案實施，將無法擁有App Stores並推出自身裝置使用的APP。

若這項反壟斷法真的通過，將成為美國科技產業從數十年蓬勃發展以來最大的行動，然而，這份備忘錄也顯示，兩黨對於科技公司的審查存在諸多分歧點，原本該份調查報告將在上周公布，但時程一直延後，加上目前報告仍處在草案階段，何時定案仍為未知數。

（中時新聞網 呂承哲）

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