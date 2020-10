美大選最新民調 拜登6大搖擺州全勝川普

根據美媒與民調機構合作發布的最新民調顯示,在2020年總統大選首次辯論及川普總統確診感染新冠肺炎後,民主黨候選人拜登在6個主要搖擺州的民調仍穩定領先川普。

據美媒CNBC報導,該公司與Change Research合作進行的最新民調結果顯示,在美國6個主要搖擺州亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州,拜登獲得了超過50%的支持率,而這些州對川普支持率為45%。而在兩周前所進行的民調中,拜登在6個州支持度與川普支持度為49%:45%。

報導說,拜登在6個州中全部佔有優勢,其中北卡羅來納州領先幅度最小。6個傳統搖擺州最新民調數據如下:

亞利桑那州:拜登51%,川普45%(差距不變)

佛羅里達州:拜登50%,川普46%(+1)

密西根州:拜登51%,川普43%(差距不變)

北卡羅萊納州:拜登49%,川普47%(差距不變)

賓州:拜登50%,川普46%(差距不變)

威斯康辛州:拜登51%,川普44%(-2)

報導說,這項民意調查從周五到週日對6個州的2688名選民進行調查,誤差幅度為正負1.89個百分點。

調查發現,距離11月3日的選舉日只有不到一個月,拜登在最關鍵的州都領先於川普,有些差距幅度不大的州,川普仍有希望可以扳回。

