美大選最新民調 拜登6大搖擺州全勝川普

根據美媒與民調機構合作發布的最新民調顯示，在2020年總統大選首次辯論及川普總統確診感染新冠肺炎後，民主黨候選人拜登在6個主要搖擺州的民調仍穩定領先川普。

據美媒CNBC報導，該公司與Change Research合作進行的最新民調結果顯示，在美國6個主要搖擺州亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州，拜登獲得了超過50％的支持率，而這些州對川普支持率為45％。而在兩周前所進行的民調中，拜登在6個州支持度與川普支持度為49％：45％。

報導說，拜登在6個州中全部佔有優勢，其中北卡羅來納州領先幅度最小。6個傳統搖擺州最新民調數據如下：

亞利桑那州：拜登51％，川普45％(差距不變)

佛羅里達州：拜登50％，川普46％（+1）

密西根州：拜登51％，川普43％(差距不變)

北卡羅萊納州：拜登49％，川普47％(差距不變)

賓州：拜登50％，川普46％(差距不變)

威斯康辛州：拜登51％，川普44％（-2）

報導說，這項民意調查從周五到週日對6個州的2688名選民進行調查，誤差幅度為正負1.89個百分點。

調查發現，距離11月3日的選舉日只有不到一個月，拜登在最關鍵的州都領先於川普，有些差距幅度不大的州，川普仍有希望可以扳回。

文章來源：Biden holds stable lead in six swing states after debate, Trump’s coronavirus diagnosis, new poll finds

（中時新聞網 盧伯華）

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