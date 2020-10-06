美最強能源公司 艾克森美孚變老二

全美最大再生能源公司NextEra Energy的市值一度超越石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil），成為美國市值最大的能源企業，顯示在能源轉型趨勢下，越來越多投資人看好並押注再生能源前景。

NextEra的股價在5日大漲2.4％，每股報287.91美元，市值升至1,409億美元，今年迄今累漲19％。艾克森美孚同日股價勁揚2.3％，每股報33.74美元，市值約1,426億美元，今年迄今股價挫低逾51％。

NextEra上周五（2日）盤中市值超越艾克森美孚，顯示市場對於清淨能源發展寄予高度期待，對於化石燃料未來則打上問號。

金融服務公司Raymond James能源分析師摩爾伽諾夫（Pavel Molchanov）表示：「投資人大舉押注清淨能源公司類股，規模為史上之最。」

NextEra去年營收僅進帳192億美元，遠不如艾克森美孚的2,650億美元，但前者市值卻與後者並駕齊驅，顯示化石燃料業衰敗與再生能源崛起。艾克森美孚過去曾是全球市值最大企業。

NextEra近日調高明年與後年財測，華爾街更樂觀預期，若拜登取得美國總統大選勝利後真如先前承諾投入2兆美元對抗氣候變遷，那該公司可望成為最大受益者。

相比之下，受油價下跌與公司策略失誤拖累，化石燃料業典範艾克森美孚遭遇困境、十多年來首見虧損，市值從2014年中的4,460億美元高點一路下滑、迄今蒸發約3,040億美元，今年8月時更遭道瓊工業指數踢出成份股名單之外。

分析師表示，艾克森美孚業務以油氣鑽探與提煉為主，而石油需求容易隨著新冠疫情波動，該公司股價與市值難免受到影響。但NextEra主要從事公共電力業務，即便政府疫情期間實施封鎖措施與經濟放緩，民眾用電需求通常相對穩定。